28.01.2017 17:15:26

Siirt'te hasta kurtarma operasyonu

Siirt'in Şirvan ilçesinde hasta kadının imdadına İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri yetişti.

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Siirt'in Şirvan ilçesinde hasta kadının imdadına İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri yetişti.Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 03.00 sularında 112 acil çağrı merkezine Şirvan ilçesi Yamaçlı Köyünde bir kadın hastaya acilen müdahale edilmesi için yardım çağrısı yapıldı. Hastanın durumunun acil olması gözönünde bulundurularak Siirt Valiliğine haber verilmesiyle ilçedeki ekipler seferber edildi. İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri sabaha doğru saat 04.15 sıralarında köye ambulansla birlikte yönlendirildi. Saat 05.30 civarında vakanın olduğu bölgeye ulaşan ekipler, hastaya ilk müdahaleyi olay yerinde yapıldıktan sonra 112 acil servis ambulansıyla hastaneye ulaştırmayı başardı. Hastanın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.