25.02.2017 15:24:10

Siirt'te hamsi 25 TL'ye yükseldi

Geçen haftaya kadar 5 TL'den satılan hamsinin kilogramı 25 TL'ye yükselirken, diğer balık çeşitlerinde de artış yaşandı.

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Geçen haftaya kadar 5 TL'den satılan hamsinin kilogramı 25 TL'ye yükselirken, diğer balık çeşitlerinde de artış yaşandı.Siirt'e, Karadeniz'den getirilen hamsi sebze ve meyve pazarındaki tezgahlarda satılmaya başlandı. Balık satıcıları, Siirt'te balık çeşitlerinde son bir ay içinde yüzde 300'ün üzerinde artış yaşanmasının talebi önemli ölçüde düşürdüğünü söyledi. Mehmet Kezer adlı satıcı, "Hamsi bu hafta içinde yılın en düşük ve en yüksek fiyatını gördü. Geçen haftaya kadar 5 TL'den sattığımız hamsi bugün maalesef 25 TL'den satılıyor. Son yılların az av verdiği bir dönemi yaşıyoruz. Bu dönemler hamsinin en lezzetli dönemi olduğunu söyleyebiliriz. İster istemez fiyatlarında da artış yaşanıyor. Aslında sadece hamsi değil tüm deniz ürünleri fiyatlarında artış var. İstavrit de geçen hafta 5 TL'den satılıyordu. Bugün pazarda 20 TL'den alıcı bekliyor. Fiyatlar artınca talepte düşdü" dedi.