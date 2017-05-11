11.05.2017 10:18:44

Siirt'te girişimcilik eğitimi verildi

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Bakanlığı (KOSGEB) İl Müdürlüğünce girişimcilik eğitimi verildi.

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Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Bakanlığı (KOSGEB) İl Müdürlüğünce girişimcilik eğitimi verildi.STSO konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan KOSGEB Müdürü Ömer Erkılıç, girişimci adaylarına girişimciliğin öneminden ve yeni girişimci desteği hakkında bilgiler verdi. Erkılıç, bu tür eğitimlerle girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimci adaylarını iş planı ile tanıştırarak başarılı işletmeler kurmalarını amaçladıklarını, yeni işletme kuranlara 50 bin lira hibe ve 100 bin lira da geri ödemeli faizsiz kredi desteği verildiğini söyledi. Erkılıç, aynı zamanda işletmelerin KOSGEB'in diğer destekleri olan, İşbirliği Güçbirliği Desteği, AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Desteği, Yurt içi fuar desteği, Yurt dışı iş gezisi, nitelikli eleman istihdam desteği, belgelendirme desteği, tanıtım desteği gibi desteklerden faydalanabileceklerini anlattı.Bu tür eğitimlerin devam edeceğini belirten STSO Başkanvekili Nedim Kuzu ise bu konuda desteklerini esirgemeyen KOSGEB Müdürü Erkılıç'ın eğitime katılıp girişimcileri bilgilendirdiği için de kendisine teşekkür etti.