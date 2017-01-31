31.01.2017 17:58:39

Siirt'te FETÖ soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, muhtelif tarihlerde yapılan eş zamanlı operasyonda Siirt ve diğer illerde yakalanarak adli makamlara sevk edilen meslekten ihraç bir öğretmen ve görevdeyken gözaltına alınan bir öğretmen tutuklandı. Meslekten ihraç edilen bir polis memuru ile 2 öğretmen hakkında adli kontrol kararı verildi, bir polis memuru ise serbest bırakıldı. Ayrıca, görevdeyken gözaltına alınan 3 öğretmen hakkında tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararı verildi" denildi.