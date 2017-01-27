27.01.2017 20:31:54

Siirt'te FETÖ soruşturmasında 1 kişi tutuklandı

SİİRT (İHA) â€' Siirt'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

SİİRT (İHA) â€" Siirt'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında farklı tarihlerde ş zamanlı operasyonda yakalanarak adli makamlara sevk edilen bir öğretmen tutuklanırken, 2 öğretmen hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca görevdeyken gözaltına alınan 2 müdür yardımcısı, bir öğretmen ve görevden uzaklaştırılan bir öğretmen hakkında tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararı verildi. Görevdeyken gözaltına alınan 2 öğretmen ise serbest bırakıldı.