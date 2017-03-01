01.03.2017 23:46:42

Siirt'te FETÖ/PDY soruşturması

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alının 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütünün il yapılanmasının deşifre edilerek çökertilmesi amacıyla aralarında örgütün yönetici konumunda olduğu tespit edilen şahıslara yönelik çeşitli tarihlerde operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüphelinin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği ifade edilen açıklamada, meslekten ihraç edilen 1 öğretmen ile 1 özel yurt müdürünün tutuklandığı kaydedildi.

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 eski öğretmenin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı açıklandı.

