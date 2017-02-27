27.02.2017 19:46:39

Siirt'te FETÖ/PDY soruşturması

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında eski polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 6 kişi tutuklandı

Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 6 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, terör örgütünün il yapılanmasının deşifre edilerek çökertilmesi amacıyla aralarında örgütün yönetici konumunda yer aldığı tespit edilen şahıslara yönelik çeşitli tarihlerde operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonlarda, gözaltına alınan zanlıların işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildikleri kaydedilen açıklamada, "Meslekten ihraç 2 öğretmen, bir zabıt katibi, görevden uzaklaştırılan bir polis memuru ile özel okulda görevli bir öğretmen ve bir özel şirket çalışanı tutuklandı." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, aynı soruşturma kapsamında eski okul müdürü, bir memur, biri görevden uzaklaştırılmış 2 öğretmen ile bir özel şirket çalışanı hakkında tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararı verildiği kaydedildi.