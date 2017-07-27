27.07.2017 16:01:39

Siirt'te bir PKK'lı cesedi ile silah ve mühimmat bulundu

Siirt'in Pervari ilçesinde devam eden operasyonda, arazi arama ve tarama faaliyetleri kapsamında bir erkek terörist cesedi, bir çanta içinde 4 el bombası ve mühimmat ele geçirildi.



Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Pervari ilçesi Doğan köyü mülki sınırları içerisinde bulunan Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve güvenlik korucuları unsurlarınca, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenlenmiştir. İcra edilmekte olan 'Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-1' operasyonu zor tabiat şartlarında devam etmektedir. Bu kapsamda, 27 Temmuz 2017 günü saat 06.45'te bölgede yapılmaya başlanan arama/tarama faaliyetlerinde, bir erkek terörist cesedi, 2 çanta içinde 4 el bombası, bir uyku tulumu, 2 resim, bir panço, 2 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, RPG-7 roketatar mühimmatı, sevk fişeği kutusu ele geçirilmiştir. Bölgede arama/tarama faaliyeti ve operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.