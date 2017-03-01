01.03.2017 10:14:39

Siirt'te 6 aylık iş izdihamı

Siirt'te çeşitli kamu kurum ve kuruşlarda 6 ay geçici süre ile çalıştırılmak üzere bin 500 kişinin işe alınacağı duyurusunun ardından vatandaşlar, Türkiye İş Kurumu (İşkur) Müdürlüğüne akın etti.

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Siirt'te çeşitli kamu kurum ve kuruşlarda 6 ay geçici süre ile çalıştırılmak üzere bin 500 kişinin işe alınacağı duyurusunun ardından vatandaşlar, Türkiye İş Kurumu (İşkur) Müdürlüğüne akın etti.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında il merkezi ve ilçelerdeki çeşitli kurum ve kuruluşlarda bin 500 kişinin istihdam edileceğinin duyurulması üzerine İşkur binası önünde uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar başvuruda bulunmak için saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kaldı. 5 gün sürecek başvuruların ilk gününde 2 binin üzerinde kişinin müracaatta bulunduğu öğrenildi.İşkur İl Müdürü Ömer Aslan, 6 ay çalıştırılacak hizmet kadrosuna Siirt şehir merkezinde müftülük, üniversite ve Özel İdare Müdürlüğünde görev yapmak için 800 kişi, Kurtalan'da 170, Baykan'da 130, Pervari'de 130, Eruh'ta 100, Şirvan'da 100, Tillo'da 70 kişinin istihdam edileceğini söyledi. Aslan, başvurularda kadınların 19 yaşından, erkeklerin de 35 yaşından gün almaları gerektiğini belirterek, "27 Şubat'ta başlayan başvurular 3 Mart'ta sona eriyor. Sonuçlar noter huzurunda kura ile belirlenecek" dedi.