15.07.2017 10:41:44

Siirt'te 2 muhtara mayınlı tuzak

Siirt'in Şirvan ilçesinde iki köy muhtarının içinde bulunduğu aracın geçişi sırasında yola tuzaklanmış patlayıcı infilak ettirildi. Ölen ya da yaralanın olmadığı patlama sonrasında bölgede operasyon başlatıldı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Saat 19.20 sıralarında Damlı köyü muhtarı Abdullah Epceren ve Suluyazı köy muhtarı Abdullah Zorlu'nun içinde bulunduğu beyaz transit minibüs, Şirvan ilçesi Nallıkaya köyü dönüşünde Gözlüce mevkiinde bir grup bölücü terör örgütü mensubu tarafından yola yerleştirilen El Yapımı Patlayıcı'nın (EYP) infilak ettirildi." denildi.



Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Olayla ilgili bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.