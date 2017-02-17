17.02.2017 16:13:08

Siirt Diva-Sen Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Diva-Sen) Siirt 2'nci Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

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Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Diva-Sen) Siirt 2'nci Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.Siirt Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen genel kurul toplantısına, Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz, Diva-Sen Kurucu Genel Başkanı Hüseyin Demirci, Genel Başkan Yardımcıları Nihat Bayraktar, Mustafa Fidan, Murat Özbek, Osman Temel, Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Gülal Aygün, çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri ve kalabalık davetli katıldı.Açılış konuşmasını yapan Diva-Sen Genel Başkanı Çopursuz, Cumhurbaşkanlığı sisteminin Türk milletinin karakterine en uygun sistem olduğunu söyledi. 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumunda sendika olarak "evet" oyu kullanacaklarını ifade eden Çopursuz, ülkenin geleceği için, dünyada ağlayan bütün mazlumların gülmesi için evet diyeceklerini söyledi.Birlik ve beraberlik mesajı veren Diva-Sen Siirt Şubesi Başkanı Mehmet Naci Özay ise memleketin ve ülkenin sorunlarına duyarlı bir sendikal çalışmalar içerisinde olduklarını, Siirt'in ve ülkenin geleceği için her zaman ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını kaydetti.Tek listeyle yapılan seçimlerde Mehmet Naci Özay, 100 delegeden oylamaya katılan 84'ünün oyunu alarak yeniden başkan seçildi.