09.05.2017 21:42:09
İçişleri Bakanlığınca görevden alınan Siirt Belediyesi Eş Başkanı Belkıza Beştaş Epözdemir hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Sağlık kontrolünden geçirilen Epözdemir, ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Siirt Belediyesi Eş Başkanı Epözdemir tutuklandı
SİİRT (İHA) â€'Hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Siirt Belediyesi Eş Başkanı Belkıza Beştaş Epözdemir çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.SİİRT (İHA) â€"Hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Siirt Belediyesi Eş Başkanı Belkıza Beştaş Epözdemir çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İçişleri Bakanlığınca görevden alınan Siirt Belediyesi Eş Başkanı Belkıza Beştaş Epözdemir hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Sağlık kontrolünden geçirilen Epözdemir, ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.