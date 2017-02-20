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Sigorta ve acenta firma yöneticileri Kayseri OSB'de Buluştu
20.02.2017 09:10:10

Sigorta ve acenta firma yöneticileri Kayseri OSB'de Buluştu

Kentte faaliyet gösteren sigorta ve acenta firmalarının yöneticileri Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünü (OSB) ziyaret etti.

Kentte faaliyet gösteren sigorta ve acenta firmalarının yöneticileri Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünü (OSB) ziyaret etti.

Kayseri OSB Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı ve birim amirlerinin katıldığı toplantının ardından, Kayseri OSB tarafından yürütülen mevcut projelerden; planlamaya alınan ve projesi tamamlanan Fuar ve Kongre Merkezi sahası, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ( METEM ), OSB Merkez Camii, OSB Yeni Camii, OSB yeni hizmet binası, yeni itfaiye binası ve itfaiye filosu, 15 Temmuz Şehit Parkı, Şehitlerimiz Ömer Halisdemir, Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay adına yaptırılan 3 ayrı park alanları, çevreci ve örnek olarak bilinen Atıksu Arıtma Tesisi ile, Tükiye'nin en büyük projelerinden biri olarak kabul edilen OSB Güneş Enerji Santrali ( GES ) projelerine dair brifing gerçekleştirildi. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, konuklara eşlik ederek projeler hakkında bilgi verdi.
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