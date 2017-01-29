29.01.2017 14:34:23

Sigorta acentesi müdürü Ali Esen: 'Sakarya'da 68 bin konut sigortasız'

Esen Sigorta Acentesi Genel Müdürü Ali Esen, 'Sakarya'da 31 Aralık 2016 yıl sonu itibariyle 125 bin 845 vatandaşımız düzenli deprem sigortasını yaptırmış. 68 bin vatandaşımız ise deprem sigortası yaptırmamış' dedi.

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Esen Sigorta Acentesi Genel Müdürü Ali Esen, "Sakarya'da 31 Aralık 2016 yıl sonu itibariyle 125 bin 845 vatandaşımız düzenli deprem sigortasını yaptırmış. 68 bin vatandaşımız ise deprem sigortası yaptırmamış" dedi.Birinci derece deprem bölgesi olan Sakarya'da bulunan 194 bin 140 konuttan 125 bini Afet Sigortaları Kurumu'na (DASK) zorunlu deprem sigortası yaptırdı. Deprem gerçeğinin unutulmaması noktasında uyarılarda bulunan Esen Sigorta Acentesi Genel Müdürü Ali Esen, "Sakarya'mızda ilçelerimiz de dahil 194 bin yapı stokumuz var ayakta kalmış, sigorta yapılabilir. Deprem malum bunu çok acı yaşadık. Türkiye ekonomisine, Sakarya ekonomisine vermiş olduğu zarar ortada. Bugün Türk ekonomisini ayağa kaldırmanın yolu sigorta sistemine vatandaşlarımızın katılımını sağlamaktır. Bugün bir vatandaşımız evini sigorta yaptırdığında ödediği prim günde 1 lira kumbarasına para atmış olsa yılda 365 TL eder. Halbuki 100 metrekare bir evin sigortası 180 TL'yi geçmiyor. Vatandaşlarımızın 2016 yılında doğal afet kurumuna katılımını son derece olumlu buluyorum. Bunun yanında yaptırmayan vatandaşlarımızın sayısı da çok yüksek" diye konuştu."İlk defa sigorta yaptıran 180 TL prim ödüyor"Deprem sigortasını ilk defa yaptıran vatandaşın 180 TL prim ödediğini belirten Esen, "2016 yılında bölgemizde birinci derece risk bölgesi olan Sakarya'mızda 10 metrekare bir ev için bakıldığında 75 bin TL teminat veriyorduk. Vatandaşımız 160 TL ödüyor idi. 2017'de metrekaresini Bayındırlık Bakanlığı inşaat maliyet metrekare bedellerine göre 100 metrekareye 80 bin TL teminat veriyoruz. Sizin evinizi sigortaladık, olası bir depremde zarar gördü oturulamaz durumda az hasarlı, orta hasarlı tespiti yapılacak. 2017 yılında teminatlarımız biraz arttı. Vatandaşımız ilk defa sigorta yaptırıyorsa 180 TL birim ödüyor. Düzenli yaptıranlara birinci, ikinci, üçüncü yıl yüzde 10, 20 indirim veriyoruz. Buradaki amacımız vatandaşımızın deprem sigortasına katılımı sağlamaktır" şeklinde konuştu."Sigorta açığımız 68 bin konut"Sakarya'da 68 bin konutun deprem sigortası yapılmadığını söyleyen Esen, "31 Aralık 2016 yılı itibari ile Sakarya'mızda 194 bin 140 binamız var. 31 Aralık 2016 yıl sonu itibariyle Sakarya'da 125 bin 845 vatandaşımız düzenli deprem sigortasını yaptırmış. 68 bin vatandaşımız hala deprem sigortası yaptırmamış. Vatandaşlarımız acentelere gitsinler bir an önce deprem sigortası yaptırsınlar. Deprem sigortası bir vergi değildir. Bir teminat satın alıyorsunuz. Eviniz yıkılırsa Doğal Afet Kurumu size başınızı sokacak bir evin bedelini ödüyor. Deprem sigortası yaptırmayan vatandaşlar bir an önce gitsinler sigorta acentelerine evlerini deprem sigortası yaptırsınlar" ifadelerini kullandı.