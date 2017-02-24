24.02.2017 16:39:01

Sigorta acenteleri kredi ve kredi kartı satmaya hazırlanıyor

Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Başkanı Hüseyin Kasap, acentelerin bankalarla yapacağı iş birliği ile kredi ve kredi kartı satışı yapacakları bir proje üzerinde çalışıldığını söyleyerek, 'Bu işi olgunlaştırdıktan sonra sektörde 15 bin 700 civarında bir acentemiz var. Onları taşıt kredisi, konut kredisi ve kredi kartı satışı konusunda acentelerimiz aracı olarak kullanacağız' dedi.

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Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Başkanı Hüseyin Kasap, acentelerin bankalarla yapacağı iş birliği ile kredi ve kredi kartı satışı yapacakları bir proje üzerinde çalışıldığını söyleyerek, "Bu işi olgunlaştırdıktan sonra sektörde 15 bin 700 civarında bir acentemiz var. Onları taşıt kredisi, konut kredisi ve kredi kartı satışı konusunda acentelerimiz aracı olarak kullanacağız" dedi.Başkan Kasap, Afyonkarahisar Sigorta Acenteleri Derneği tarafından gerçekleştirilen istişare toplantısına katıldı. Toplantıda sektörün iş hacmi genişlemesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Kasap, acentelerin kredi ve kredi kartı satmaları konusundaki girişimlere değindi. Konu ile ilgili Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile görüştüklerini dile getiren Başkan Kasap, "Türkiye'de finansal ürün satışı noktasında önünün açılmasını istedik. Bu konu Türkiye için ilginç ve yeni bir konu. Ama dünyanın gelişmiş sigorta pazarlarının olduğu ülkelerde Almanya, İngiltere gibi. Özellikle de sigorta pazarının geliştiği ülkelerde sigorta acenteleri finansal ürünlerin satışına aracılık ediyor. Buda tabi çoğunlukla banka kredileri ve fonları gibi ürünler için 1 Aralık'ta Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek beyle yaptığımız ziyarette sektörümüzü ve acentelerimizi anlatırken acentelere de Türkiye'de finansal ürün satışı noktasında önünün açılmasını istedik. Şimşek, uzun yıllar İngiltere'de yaşadığı için oralardaki durumu çok iyi biliyor. Oda bürokratlarına talimat verdi. Acentelerin önünü açın. 'Bu işin de yolunu açalım' dedi" şeklinde konuştu."Bankalarla Türkiye'de görüşmeye başlayacağız"Avrupa'da bu sistemin uygulandığını hatırlatan Kasap açıklamasına şöyle devam etti:"Geçen haftada Avrupa Sigorta Aracıları Federasyonunun yıllık toplantıları için Dublin'e gittim. Oradaki meslektaşlarımla bu işi konuştum. Sonra da oradan dönerken Almanya'ya uğradım. Köln'de sigorta acenteleriyle bir araya geldim. Onların bu işi nasıl yaptığını yakinen inceleme fırsatım oldu. Şimdi biz hazine bürokrasisiyle görüştüğümüzde 'proje hazırlayıp getirin bizde ona yol verelim, izin verelim' dediler. Avrupa görüşmeleri arkasında bankalarla Türkiye'de görüşmeye başlayacağız. Onlarla da bu işi olgunlaştırdıktan sonra da sektörde 15 bin 700 civarında bir acentemiz var. Onlara taşıt kredisi, konut kredisi ve kredi kartı satışı konusunda acentelerimiz aracı olarak kullanacağız. Zaten acentelerimiz sabahtan akşama kadar müşterileriyle beraberler. Onların bu ihtiyaçtan hem haberleri oluyor. Hem konut aldığından hem de araç aldığından haberi oluyor. Acenteler onlara yol gösterecek. En uygun kredi nerededir? Hangi bankadadır? Onun yolunu gösterecek. Bu arada kendi müşterisinin kasko, poliçelerini de yapacağı için yıllardır acente, banka çatışması da sona erecek. Acentelerde bu işten para kazanacak."Öte yandan Başkan Kasap, yeni sistemin sektöre yeni istihdam da kazandıracağını belirterek, "Para kazanan bir kişi bu işleri yaparken elemanların yetmediğini görecektir. Hem de bu iş için aktif elemanlar kullanılacaktır. Bunlar da istihdama da ek katkıdır" dedi.