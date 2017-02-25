25.02.2017 16:57:10

Sığırcılıkta Meydana Gelen Ayak Hastalıklarının Nedenleri Konuşuldu

Malatya Veteriner Hekimler Odası tarafından 'Sığırcılıkta meydana gelen ayak hastalıklarının nedenleri ve alınacak önlemler' konulu eğitim verildi.

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Malatya Veteriner Hekimler Odası tarafından 'Sığırcılıkta meydana gelen ayak hastalıklarının nedenleri ve alınacak önlemler' konulu eğitim verildi.Malatya Veteriner Hekimler Odasında gerçekleştirilen eğitim toplantısında konuşan Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimleri Bölümü Cerrahi Anabilim Dalı Doç. Dr. Mustafa Köm, hastalık hakkında veterinerlere önemli bilgiler verdi. Eğitim toplantısı öncesi konuşan Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ertuğrul Özdemir, yapılan eğitimlerin amacı hakkında bilgi vererek, "Malatya Veteriner Hekimler Odası olarak bu yıl mesleki sorunları çözme ve eğitim yılı için yönetim olarak böyle bir program kararlaştırdık. Mesleki sorunlarımızı çözeceğiz, meslektaşlarımızın eksik hissettikleri eğitim konularında eğitimler açıp arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı bilgilendireceğiz. Bu anlamda daha önceden bir kaç tane eğitim çalışması yaptık bugünde sığırlarda ayak hastalıkları ve tırnak bakımıyla ilgili Fırat Üniversitesinden Cerrahi Ana Tıp Biliminden Doç. Dr. Mustafa Köm tarafından size eğitim verilecektir. Değerli arkadaşlarım çağımızda teknoloji ve bilim hızla gelişmektedir. Biz veteriner hekimler olarak sahamızın çok geniş bir alanı kapsaması nedeniyle bu teknolojik ve bilimsel gelişmelere ayak uydurmalıyız. Okulumuzu bitirdiğimiz zaman sadece teorik bilgileri öğreniyoruz. Sahada pratik uygulamaya geçiyoruz. Pratik uygulamalara geçtiğimizde aklımıza onlarca soru geliyor. Ve o soruları ya büyüklerimizden ya meslektaşlarımızdan ya da bire bir hocalarımızdan sorarak kendimizi geliştiriyoruz. Ama bu gayret yeterli oluyor mu? Hayır. Bizde bu anlamda da olarak meslektaşlarımıza her ay bir eğitim vermeyi kararlaştırdık. Meslektaşlarımızla yapmış olduğumuz toplantılarda eksik hissettikleri konularda taleplerini aldık ve bu talepler doğrultusunda eğitimler veriyoruz. Bu günde ayak hastalıklarının önemini bildiğimiz için arkadaşlar tarafından gelen talep üzerine ayak konularıyla ilgili eğitimi başlatmış bulunuyoruz" dedi. .Ayak hastalıklarının ülke ekonomisinde önemli bir yer tuttuğunu dile getiren Doç. Dr. Köm, ayak hastalığı konusunda hassas olunması gerektiğini ifade etti. Önerilerde de bulunan Köm, "Böyle eğitimler, bilgilerini yenilemesi, güncellemesi,güncelliği yakalamak açısından son derece önemlidir. Sığırlarda ayak hastalıkları konusu süt sığırcılığında çok önemli bir yere sahiptir. Topallık süt sığırcılığında 3. sırada bazı yerlerde de 1. sırada yer almaktadır. Topallıkların inzilansı ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye, çiftlikten çiftliğe değişir. Bunlar yüzde 1 ile yüzde 25 arasında bazılarında ise yüzde 55'e kadar çıkmaktadır. Özellikle süt sığırcılığı işletmelerde bu topallık inzilansı yüzde 60'lara kadar çıkmaktadır. Özellikle sığırlardaki topallık aşağı topallık dediğimiz ayak ve tırnak kaynaklı topallıklardır. Bu ayak ve tırnak kaynaklı topallıklarda yüzde 80-90' a kadar çıkmaktadır. Topallık sıkıntılı bir süreç olmakla beraber bu süre içerinde hayvanlarda yem tüketiminde azalma özellikle süt verimi çok ani bir şekilde düşmektedir" diye konuştu.