04.02.2017 11:27:14

Sığırcık kuşlarının Eskişehir semalarındaki dansı

Eskişehir semalarında görülen sığırcık kuşlarının adeta dans edercesine uçmaları görenleri hayran bıraktı.

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Eskişehir semalarında görülen sığırcık kuşlarının adeta dans edercesine uçmaları görenleri hayran bıraktı.Eskişehir'de akşam saatlerinde gökyüzünde uçan yüzlerce sığırcık kuşu, yaptıkları hareketlerle güzel görüntüler ortaya çıkarıyor. Gün batımı sıralarında görünmeye başlayan kuşlar, adeta siyah bir bulut gibi gökyüzünü kaplıyor. Kuşların hareketlerini gören vatandaşlar ise cep telefonu kameralarıyla bu anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekiyor.