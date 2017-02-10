10.02.2017 14:44:46

Sığınmacılara yardım eden Fransız çiftçiye para cezası!

Fransa'da sığınmacılara yardım ettiği gerekçe gösterilerek 8 ay hapis cezası istemiyle yargılanan 37 yaşındaki çiftçi Cédric Herrou, çıkarıldığı mahkemede 3 bin euro para cezasına çarptırıldı.

Sığınmacıların Fransa'dan İtalya'ya geçiş noktası olarak kullandığı, sınırdaki Roya Vadisi'nde zeytincilik yapan çiftçi, 'belgesi bulunmayan kişilerin Fransa'ya girmesine, hareket ve ikamet etmesine yardımcı olmakla' suçlanıyordu.



Herrou, çoğunluğu sahra altı ülkelerden gelen sığınmacıları, aynı zamanda çiftlik işlerinde kullandığı mavi kamyoneti ile İtalya sınırındaki Ventimiglia yakınlarında bulunan bir kiliseden alarak Fransa'ya soktuğunu ve devlet demiryollarına ait eski bir binaya yerleştirdiğini kabul etti. Duruşma sonrasında, kendisini destek için gelenlerce uzun süre alkışlanan Herrou, yine aynı durumda kalsa yine yardım edeceğini dile getirdi.



Geçen ayki duruşmasında da Fransız çiftçi savcının suçlamalarını kabul etmiş ve "Evet mültecilere yardım ettim çünkü o insanların problemi vardı. Evet yaptım çünkü yardım etmem gerekiyordu. İnsanlar otoyol üzerinde ölüyordu. Acı çeken aileler vardı. Sınırları yerleştiren fakat sonuçlarıyla uğraşmayın bir devlet var" şeklinde konuşarak dünya kamuoyunda dikkat çekmişti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder