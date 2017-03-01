01.03.2017 16:25:01

Sığınmacılar arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 Iraklı yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı İlçesinde Iraklı ile Suriyeli sığınmacıların kavgasında iki Iraklı yaralandı. Adliyeye sevk edilen iki Suriyeli'den biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sakarya'nın Adapazarı İlçesinde Iraklı ile Suriyeli sığınmacıların kavgasında iki Iraklı yaralandı. Adliyeye sevk edilen iki Suriyeli'den biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgilere göre, Zekeriya Azo ve Tofik Azo isimli iki Suriyeli kardeş, Adapazarı İlçesi Tığcılar Mahallesi Kavaklar Caddesi üzerinde daha önceden aralarında husumet bulunan Osman Mizir Latif ve Abdul Emir Ahmat ile karşılaştı. Şahıslar tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavga dönüşünce Suriyeli Zekeriya Azo yanındaki bıçakla iki Iraklı'yı yaraladı. Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı iki Iraklı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklama olayına karışan iki Suriyeli kardeş ise Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet - Gasp Büro amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından alınan sağlık raporu sonrasında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Zekeriya Azo tutuklanarak Ferizli Cezaevine gönderilirken, Tofik Azo ise savcılıktan direk serbest kaldığı öğrenildi.Öte yandan bıçaklama olayı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahısların kavga anı ve bıçakla saldırı anı görülüyor.