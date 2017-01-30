30.01.2017 16:26:31

'Sığınabilmek' için Hristiyan oluyorlar

Suriye başta olmak üzere bölgede savaşın hakim olduğu diğer ülkelerden Lübnan’a göç eden Müslümanlar, Hristiyan oluyor.

TİMETURK I HABER MERKEZİ

Melahat KEMAL

Son bir yıl içinde Lübnan'a göç eden Müslümanlardan yüzlercesi vaftiz edilerek Hristiyan oldu.

Lübnan, ülke nüfusunun çeyreğine denk gelen sayıda yani yaklaşık 1 buçuk milyon Suriyeli mülteciyi barındırıyor.

Lübnan'da din değiştiren Müslüman mültecilerden bazıları Hristiyan vakıfları tarafından dağıtılan yardımlardan yararlanmak için din değiştirdiğini söylerken bir kısmı da Avrupa, ABD ve Kanada'ya yaptıkları iltica başvurularının kabulü için Hristiyan olduklarını belirtiyor.

EVANJELİST KİLİSELER VE DİN DEĞİŞTİRTMEDE ARTIŞ

Hatırı sayılır miktarda Hristiyan nüfusa sahip Lübnan'da evanjelist kiliselerin sayısı da giderek artıyor. Bu yüzden din değiştirmelerin de bu ülkede ön plana çıkması şaşırtıcı karşılanmıyor.

Kiliseler zor durumda olan mültecileri günde iki öğün dağıttıkları yemekler ve geceleri sağladıkları kalacak yerler ile kendilerine çekiyor.

Düzenli bir şekilde bu yardımı almaya başlayan özellikle Suriyeli ve Iraklı Müslüman mülteciler, haftalık İncil derslerine çağrılmaya başlanıyor.

YENİ BAŞKAN AOUN'UN UYARISI DİN DEĞİŞTİRMELERİ ARTTIRDI

Lübnan'ın yeni devlet başkanı Michel Aoun'un ülkenin daha fazla mülteci kabul edemeyeceğini ve var olanların da Suriye'de kurulacak güvenli bölgeye gönderileceği uyarısında bulunmasının kiliseye katılımları arttırdığı ifade ediliyor.

Tanrı Kilisesi papazlarından Said Deeb “İnsanlar Hristiyan olmak için bana yalvarıyor” diyor ve ekliyor “Din değiştirmenin dış ülkelere iltica başvurusunda yardımcı olacağını düşünüyorlar”.

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