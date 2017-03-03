03.03.2017 12:23:29

Sigara, diyabet hastalarını daha çok etkiliyor

NCR İnternational Hospital İç Hastalıkları ve Diyabet Kliniği doktoru Prof. Dr. M. Akif Büyükbeşe, 1-7 Mart Yeşilay Haftası'nda kendisine yöneltilen soruları cevaplayarak, sigaranın diyabet hastalarını daha fazla etkilediğini belirtti.

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NCR İnternational Hospital İç Hastalıkları ve Diyabet Kliniği doktoru Prof. Dr. M. Akif Büyükbeşe, 1-7 Mart Yeşilay Haftası'nda kendisine yöneltilen soruları cevaplayarak, sigaranın diyabet hastalarını daha fazla etkilediğini belirtti.Sigaranın solunum ve dolaşım sistemi üzerindeki etkileri nedeni ile tüm vücudu etkilediğini belirten Prof. Dr. M. Akif Büyükbeşe, özellikle diyabetli kişilerin sigaradan korunma konusunda daha duyarlı davranması gerektiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Büyükbeşe, "Diyabeti olan kişi günde 1 paket sigara içiyorsa bunun vücuda verdiği zarar 2 pakettir. Diyabetin en önemli etkisi damar sertliğidir. Sigara bu durumu daha da hızlandırarak kalp krizi ile sonuçlanacak tabloların oluşmasına neden oluyor. İyileşmeyen veya çok geç iyileşen yaralar ortaya çıkması gibi sorunlar da ortaya çıkmaktadır. Bazı hastalar bunu önemsemiyor ancak şöyle düşünün, arabanızla ilerlemek istiyorsunuz bunun için bir yandan gaza basıyorsunuz bir yandan da ayağınız frende. Bunun gibi diyabet ilaçlarına cevap vermek isteyen vücuda sigara içerek zarar verilmiş oluyor ve tedavinin verimini önemli oranda düşürmüş oluyorsunuz. Yeşilay Haftası münasebeti ile bir kere daha uyarmak istiyoruz. Rahat bir nefes için lütfen sigarayı bırakın" diye konuştu.