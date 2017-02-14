14.02.2017 14:01:13

Sıfır faizli krediye başvuracak esnafa 'dolandırıcılık' uyarısı

KOSGEB Amasya İl Müdürü Bayram Ali Kukuş, 10 Şubat'ta başlayıp 20 Şubat'ta tamamlanacağı açıklanan 50 bin TL'lik faizsiz kredi desteği başvurularıyla ilgili esnafları dolandırıcılık olaylarına karşın uyardı.

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KOSGEB Amasya İl Müdürü Bayram Ali Kukuş, 10 Şubat'ta başlayıp 20 Şubat'ta tamamlanacağı açıklanan 50 bin TL'lik faizsiz kredi desteği başvurularıyla ilgili esnafları dolandırıcılık olaylarına karşın uyardı.Amasya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'nde düzenlenen toplantıda KOSGEB sıfır faizli kredi desteği müracaatlarının "sifirfaiz2017.kosgeb.gov.tr" internet adresine vergi numaraları ile işletmenin kuruluş tarihi girilerek yapılabileceğini belirten Bayram Ali Kukuş, "Herhangi bir danışmana veya herhangi bir yere gidip başvuru yapmalarına gerek yok. Kendileri internete girip kolaylıkla başvurularını yapabilir. O yüzden bu dönemlerde özellikle dolandırıcılık yönünde birçok mesajlar gelir. 'Krediniz hazır. Buna yönelik başvuruları yapın. Yardımcı oluruz' gibi bu tarz mesajlara dikkat etmeleri gerekiyor" dedi.Amasya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkan İsa Köse de söz konusu kredinin geri ödeme koşullarını da cazip tutulup ilk 12 ay ödemesiz, kalanın ise üçer aylık eşit taksitler halinde 36 ay vadeyle ödenebileceğini söyledi.Net satış hasılatı 1 milyon TL'nin altında olan ve 10 kişiden az çalışanı olan mikro işletmelerin başvuru yapacaklarının duyurulduğunu vurgulayan Köse, 27 Şubat'tan itibaren kredi desteğine hak kazanan işletmelere SMS ve bilgilendirme e-postasının gönderileceğini anlattı.