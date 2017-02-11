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Sıfır faizli kredi konusunda esnaf temsilcileri bilgilendirildi
11.02.2017 16:18:44

Sıfır faizli kredi konusunda esnaf temsilcileri bilgilendirildi

Adıyaman'da esnaf ve sanatkar odaları birliği başkanları KOSGEB Müdürü Şükrü Mısır tarafından sıfır faizli kredi ile ilgili bilgilendirildi.

Adıyaman'da esnaf ve sanatkar odaları birliği başkanları KOSGEB Müdürü Şükrü Mısır tarafından sıfır faizli kredi ile ilgili bilgilendirildi.

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay'ın ev sahipliğinde ilçe esnaf ve sanatkarlar odalar birliği başkanları KOSGEB tarafından 50 bin TL'ye kadar verilecek sıfır faizli kredi tanıtıldı.

Bilgilendirme toplantısının açılışında konuşan Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay, "KOSGEB verdiği destekler ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıyoruz. Gayemiz Adıyaman esnaf sanatkarının bu kredilerinden daha fazla yararlanmasını sağlamaktır. Esnaf ve sanatkar camiası Türkiye'nin ekonomisinin omurgasıdır. Esnaf ve sanatkarımızın bir adım öteye gitmesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz" dedi.

KOSGEB Adıyaman Müdürü Şükrü Mısır ise açıklamasında, "Son dönemlerde ülkemiz ciddi badireler atlattı. Ülkemizin gelişmesini istemeyen çevreler her türlü melanetle ülkemizin üzerinde oyunlar oynuyorlar. Ülkemizin ekonomisini nasıl baltaralarızın hesabı içerisindedir. Bu noktada son dönemde sıcak para ihtiyacı, ekonomideki daralmalara karşı esnafımız sıkıntı yaşamaktadır. Çok şükür ülkemizin geleceğine yön veren, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili büyük hedefler koyan bir Reisi Cumhurumuz var. Bu noktada Bakanlığımız ve KOSGEB aracılığıyla esnafımıza çare olmak üzere yeni yeni projeler geliştirmektedir.

Sıfır faizli 50 bin TL'lik kredi uygulamasını esnaf ve sanatkarların kullanımına Aralık ayı içerisinde açılmıştı. Kısıtlı zamanda 15 bin esnaf ve sanatkarımız bundan faydalandı. Adıyaman'dan 80 esnaf ve sanatkarımız bundan faydalandı.

2017 yılında yeniden bu kredi sistemi açıldı. İl ve ilçe merkezlerindeki esnaf ve sanatkarları bilgilendirmek istedik. 20 Şubata kadar devam edecek kredi başvuruları için bir çalışma yapılacak. En düşük seviyedeki mikro ölçekli işletmelerden başlayarak sıralama yapılacak. İlimize bir kontenjan bildirilecek. Bu kontenjanı en son noktasına kadar esnafımıza ulaştırmaktır. KOSGEB'e kayıt olma ön şartı olmayacak. Yapılacak müracaatlar sıralanacak. 27 şubat 2017 tarihinde kredi kullanmaya hak kazanlara mesaj gönderilecek. Kredi başvurusu onaylanan esnafımız KOSGEB veri tabanına kayıt işlemlerini yapacak ve Şubat ayı sonu itibariyle kredileri kullandırtmaya başlayacağız" dedi.

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