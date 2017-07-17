SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Sıfır araç pazarı daraldı
17.07.2017 11:42:41

Sıfır araç pazarı daraldı

Bu yılın ocak-haziran döneminde sıfır araç pazarı daralırken, hareketlenen ikinci elde yıl sonuna kadar 6 milyonun üzerinde aracın el değiştireceği tahmin ediliyor.

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, döviz kurlarındaki hareketlilik ve ÖTV oranlarının artması nedeniyle Türkiye'deki otomobil ve hafif ticari araç satışlarının, bu yılın ilk 6 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 8,6 civarında azaldığını söyledi.

Daralan pazarda satışların geçen yılın ilk yarısına göre, 438 bin 817'den 401 bin 158'e gerilediğini dile getiren Yanık, buna karşın ikinci elde bir hareketlilik oluştuğunu aktardı.

Yanık, ikinci el pazarında sıfır araçlardaki gibi ciddi artışlar olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sıfır araçların fiyatlarının artması, ikinci el piyasasına yansıyor. Fiyatlar artınca vatandaşlar ikinci ele yöneldi. 2016 yılı ile kıyaslama yaptığımız zaman yüzde 10'luk ilerlemeden söz edebiliriz. Geçen yıl yaklaşık 5,5 milyon araç el değiştirdi. Bu gidişle 2017'de 6 milyonun üzerinde aracın el değiştireceğini tahmin ediyoruz. Ülkemizin geçen yıldan bu yana içinde bulunduğu ekonomik koşullara rağmen ticaret hacminin iyi olduğunu söyleyebiliriz."

50 bin liraya kadar araçlar rağbet görüyor

Vatandaşların özellikle az yakan araçlara talep gösterdiğini belirten Yanık, "En çok 25-50 bin liralık araçlar el değiştiriyor. 50 bin liranın üzerindeki araçların alıcısı fazla değil" dedi.

Yanık, ikinci el araç alımında vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak, "Vatandaşların güvenilir, vergisini ödeyen, sattığı malın arkasında duran esnafı tercih etmesi gerekir ayrıca aracın durumuyla ilgili mutlaka profesyonel bir ekspertize başvurulmalı. Ödemenin ise mutlaka noter satışı yapılırken gerçekleşmesini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.


        YORUM YAZ
    Merkel: Pazarlık konusu yapmayız!
    Merkel: Pazarlık konusu yapmayız!
    Almanya Başbakanı Merkel, Konya'daki Alman askerlerine ziyaret izninin, Türkiye ile siyasi pazarlık konusu yapılamayacağını söyledi. Merkel, böyle bir durum olması halinde talepleri reddedeceğini açıkladı.
    17.07.2017 12:25:51
    Irak'tan flaş petrol kararı!
    Irak'tan flaş petrol kararı!
    Irak, yeni petrol sahalarını yatırıma açmayı planlıyor.
    17.07.2017 12:20:07
    Bütçe açığı açıklandı
    Bütçe açığı açıklandı
    Bakan Ağbal Ocak-Haziran dönemindeki bütçe açığının 25.2 milyar TL olduğunu açıkladı.
    17.07.2017 12:17:06
    HDP'li vekile hapis cezası
    HDP'li vekile hapis cezası
    HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, ''Terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan yargılandığı Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
    17.07.2017 12:13:32
    Evkur Yeni Malatyaspor aradığı 10 numarayı Hollanda'da buldu
    Evkur Yeni Malatyaspor aradığı 10 numarayı Hollanda'da buldu
    Evkur Yeni Malatyaspor, uzun süredir aradığı 10 numarayı Hollanda'da buldu.
    17.07.2017 12:10:24
    Brexit Müzakerelerinin ikinci turu başladı
    Brexit Müzakerelerinin ikinci turu başladı
    İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına yönelik Brexit müzakereleri Brüksel'de başladı.
    17.07.2017 12:09:56
    3 terörist etkisiz hale getirildi
    3 terörist etkisiz hale getirildi
    TSK, Kuzey Irak'a düzenlenen hava operasyonları kapsamında üç teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    17.07.2017 12:09:28
    Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
    TİMETÜRK SON HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    'Yerim destanınızı' diyen gazeteci yakalandı
    'Yerim destanınızı' diyen gazeteci yakalandı
    Osmanlı, devlete baş kaldıranları böyle infaz ediyordu
    Osmanlı, devlete baş kaldıranları böyle infaz ediyordu
    Tünelde 3'ü Türk 25 IŞİD'li kadın yakalandı
    Tünelde 3'ü Türk 25 IŞİD'li kadın yakalandı
    Merkel'den 'Konya' açıklaması
    Merkel'den 'Konya' açıklaması
    İngiliz sömürgesinin yüzüstü bıraktığı Nübyeliler
    İngiliz sömürgesinin yüzüstü bıraktığı Nübyeliler
    CHP'li vekil ses kaydından rahatsız oldu
    CHP'li vekil ses kaydından rahatsız oldu
    Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı ikiye böldü!
    Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı ikiye böldü!
    FETÖ'cü itiraf etti: Salaları duyunca ümidim tükendi
    FETÖ'cü itiraf etti: Salaları duyunca ümidim tükendi
    FETÖ'nün malikanesinde korku ve sessizlik
    FETÖ'nün malikanesinde korku ve sessizlik
    Konya'ya şehit ateşi düştü
    Konya'ya şehit ateşi düştü
    Dış basın 15 Temmuz Destanı'nı böyle gördü
    Dış basın 15 Temmuz Destanı'nı böyle gördü
    Engelli Afgan kızdan 15 Temmuz tablosu
    Engelli Afgan kızdan 15 Temmuz tablosu
    SON YORUMLANANLAR
    İsmail Kahraman'dan Akşener'e 'Kılıçdaroğlu' cevabı
    İsmail Kahraman'dan Akşener'e 'Kılıçdaroğlu' cevabı
    2017 Hac ve Umre fiyatları belli oldu! İşte ücretlendirme listesi
    2017 Hac ve Umre fiyatları belli oldu! İşte ücretlendirme listesi
    Suriyeliler ‘büyük oyun’a alet olmayacak
    Suriyeliler ‘büyük oyun’a alet olmayacak
    NATO, Kuzey Kore'yi kınadı
    NATO, Kuzey Kore'yi kınadı
    'IŞİD'liler Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı'
    'IŞİD'liler Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı'
    İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
    İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
    'Yeni bir darbe girişimini aklından geçiren ölümü göze almış demektir'
    'Yeni bir darbe girişimini aklından geçiren ölümü göze almış demektir'
    Bebeğini denize atan anne konuştu
    Bebeğini denize atan anne konuştu
    ABD: IŞİD karşıtı koalisyon toplantısına PYD katılmayacak
    ABD: IŞİD karşıtı koalisyon toplantısına PYD katılmayacak
    15 Temmuz'un yıldönümünde İncirlik'e yürüyecekler
    15 Temmuz'un yıldönümünde İncirlik'e yürüyecekler
    Saadet Partisi il yönetim kurulu üyesi avukat tutuklandı
    Saadet Partisi il yönetim kurulu üyesi avukat tutuklandı
    Erdoğan: Eğer AB kabul etmeyeceğini söylerse...
    Erdoğan: Eğer AB kabul etmeyeceğini söylerse...

    TIMETURK

    GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
    Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
    KÜNYE
    YAYIN İLKELERİ
    İLETİŞİM
    REKLAM
    SİTENE EKLE
    RSS
    Sosyal Medya Hesapları