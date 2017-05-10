10.05.2017 19:15:52

Sierra Leone ile diplomatik vizeler kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sierra Leone ile diplomatik vizeleri az önce kaldırdık, hayırlı olsun' dedi.

TIMETURK|HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Sierra Leone Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma'yı kabulunun ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Erdoğan, Sierra Leone ile diplomatik vizeleri az önce kaldırdıklarını açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

"Sierra Leone'nun FETÖ ile mücadeleye verdikleri desteğe teşekkür ediyorum. İşadamlarımızı Batı Afrika'da daha fazla yatırım yapmaya davet ediyorum. Diplomatik vizeleri az önce kaldırdık, hayırlı olsun. FETÖ İle verilen mücadelede verilen destek için teşekkür ediyorum. 20. yüzyıla damga vuracak olan kıta Afrika'dır. Türkiye olarak tavrımızı, demokrasi, meşruiyet, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasından yana koyduk."