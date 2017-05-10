10.05.2017 17:43:32

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Koroma, Türkiye'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koroma'yı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Sierra Leone Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma'yı resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede Koroma'yı karşılayan atlı süvariler, konuk cumhurbaşkanına protokol kapısına kadar eşlik etti.

Koroma, Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kapısında karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Koroma'nın tören alanındaki yerlerini almasının ardından, iki ülkenin milli marşları çalındı.

Koroma, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında, Erdoğan ve Koroma, merdivenlerde, Türkiye ve Sierra Leone bayrakları önünde el sıkışarak, gazetecilere poz verdi.

Erdoğan ve Koroma, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ile diğer yetkililer ve Sierra Leone heyeti de hazır bulundu.

Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşme sonrası Koroma ile ortak basın toplantısı düzenleyecek, konuk Cumhurbaşkanı onuruna resmi akşam yemeği verecek.







