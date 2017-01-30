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Sicil affı yürürlüğe girdi
30.01.2017 11:48:34

Sicil affı yürürlüğe girdi

Erzurum Matbaa, Kırtasiye ve Tabelacılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca yaptığı yazılı açıklamada, 'Yıllardır Esnaf ve Sanatkârımızın üzerine kâbus gibi çöken 'sicil affı' nihayet yürürlüğe girdi. İcraya ve takibe düşmediği halde, sadece birkaç ödemesini geç yaptığı için bankaların skorlama puanlamalarında sabıkalı duruma düşen birçok esnafımız yıllardır büyük mağduriyetler yaşıyordu. İki gün önce resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 'SİCİL AFFI'nın birçok esnafımızın daha önce yaşadığ

Erzurum Matbaa, Kırtasiye ve Tabelacılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca yaptığı yazılı açıklamada, "Yıllardır Esnaf ve Sanatkârımızın üzerine kâbus gibi çöken "sicil affı" nihayet yürürlüğe girdi. İcraya ve takibe düşmediği halde, sadece birkaç ödemesini geç yaptığı için bankaların skorlama puanlamalarında sabıkalı duruma düşen birçok esnafımız yıllardır büyük mağduriyetler yaşıyordu. İki gün önce resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "SİCİL AFFI"nın birçok esnafımızın daha önce yaşadığı mağduriyetlere son vermesi bekliyoruz. Daha önce çıkan için sicil affı kanunları esnafımızın beklentilerini karşılayamamıştı. Sicil affından dolayı esnafın önünün açılabilmesi için Merkez Bankasının bilgi işlem merkezinde bulunan ve bu nedenle kara listeyi oluşturan bütün negatif bilgilerin de silinmesi gerekiyor. Takipte borcu olanların da 6 ay içinde borçlarını ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları gerekiyor. Bu şartı yerine getirenler, bankaların kara listesinden çıkabilecekler." dedi.

ÇIKACAK YENİ TEŞVİKLER MEVCUT ESNAFI KORUMAYA YÖNELİK OLMALI.

Yeni çıkan sicil affının yanı sıra bölge esnafının nefes alabilmesi için acilen bazı önlem planları da hayata geçirilmesi gerektiğini kaydeden karaca, "Yaklaşık on yıldan beri mevcut esnafı direk ilgilendiren ve rahatlatan hiç bir bölgesel teşvik gelmedi. Bölgemizde özellikle SSK ve BAĞ-KUR primlerinde, vergi dilimlerinde, doğalgaz, elektrik, kömür ve benzeri zorunlu giderlerde mutlaka indirime gidilmeli ya da bu yönde sübvanse uygulamasına geçilmelidir. Eğer yeni bir teşvik yasaları çıkacaksa da mevcut esnaf mutlaka korunmalı, hatta küçük işletmelerde teşvikten faydalanan sigortalı sayısı 2'ye kadar indirilmelidir, bölgemiz esnaf ve sanatkârının ekonomik şartları göz önünde bulundurularak SSK ve BAĞ-KUR primlerinde de mutlaka indirime gidilmeli ve en az yüzde 50'ye varan oranlarda aşağı çekilmelidir" diye konuştu.

ESNAF YA İPOTEĞİ İLE YA DA KEFALET İLE KREDİ KULLANABİLMELİ

"Türkiye'nin birçok ilinde kredi kefalet kooperatifleri, esnaf ve sanatkâra kredi kullandırırken ipotek ya da kefil istemekteler, ikisinden birini temin eden esnaf ve sanatkâr düşük faizli esnaf kredisinden faydalanabiliyor" diyen Karaca açıklamasını şöyle sürdürdü; "Bölgemizde ise, özellikle ilimizde esnaftan hem ipotek hem de iki tane kefil istenmekte, esnafımızın büyük bölümü ticari sicili temiz ve elinde değerli ipoteği mevcut olduğu halde kefil bulamadığından devletin sağladığı düşük faizli kredilerden faydalanamıyor. Kredi Kooperatifleri aracılığı ile esnafa verilen düşük faizli krediler kullandırılırken mutlak surette ya kefalet ile ya da sadece ipotek ile alınabilmesi sağlanmalıdır. Aksi durumda yeni çıkan sicil affı eskiden olduğu gibi sekteye uğrayacak ve esnafımızın büyük çoğunluğuna faydalı olamayacaktır."

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