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Sıcaklıklar kapıda! Perşembe ve cuma gününe dikkat! İşte ayrıntılar...
10.07.2017 15:48:46

Sıcaklıklar kapıda! Perşembe ve cuma gününe dikkat! İşte ayrıntılar...

Sıcak hava dalgası perşembe ve cuma günü yükselecek. İzmirliler ve İstanbullular dikkat!

Meteoroloji 2. Bölge Müdürü M. Latif Gültekin, Kuzey Afrika'dan gelecek sıcak hava dalgasını değerlendirdi. Bugün, yarın ve çarşamba günü 37 derecelik sıcaklık yaşayacak olan İzmir, perşembe ve cuma günü adeta kavrulacak. Gültekin, "Perşembe ve cuma günü İzmir'in sahil kesimlerinde hava sıcaklığının 39 dereceye, iç kesimlerdeki hava sıcaklığının ise 42 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Mevsim normallerinin 5-6 derece üzerinde bir sıcaklıkla karşılaşacağız. Cumadan sonra kuzeyden gelen serin ve yağışlı havanın etkisiyle cumartesi gününden itibaren sıcaklıklar düşecek. Cumartesi günü 37-38, pazar günü ise 36 derecelik bir sıcaklık bekleniyor. Pazartesi yağışlı havanın da etkisiyle sıcaklık 5 derece düşerek 31-32 derece arasında seyredecek" dedi. Gültekin, perşembe ve cuma günü, vatandaşların direkt gelen güneş ışınlarından kaçınmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Öte yandan Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yüksek sıcaklık nedeniyle tedbirli davranılması uyarısında bulunuldu. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede yarın hava açık ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı sahilde değişmeyecek, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacak. En yüksek sıcaklıkların Muğla'da 40, Antalya'da 39, Burdur'da 36, Isparta'da 34 derece olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve batı, öğle saatlerinden itibaren güneyden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Bu illerde yüksek sıcaklık, düşük nem nedeniyle yaşanabilecek orman yangınları ile diğer olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

Bazı illerde bugün beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 33
İstanbul: Az bulutlu ve açık 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 37
Bursa: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 36
Samsun: Az bulutlu 26
Trabzon: Hafif sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

 


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