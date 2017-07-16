16.07.2017 13:28:28

Sıcaklıklar bal üretimini etkiledi

Doğu Anadolu'da bir süredir etkili olan sıcak hava nedeniyle çiçeklerin kuruması bal üreticilerini mağdur etti.

Türkiye'de yüksek rakım ve zengin florasıyla bal üretiminde önemli yere sahip Kars ile çevre illerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması, çiçeklerin kurumasına ve arıların yeterince bal yapamamasına neden oldu.

Geçen yıla göre Doğu Anadolu'da bal üretiminin aşırı düştüğüne işaret eden Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş, "Bölgemizde her kovanın ortalama rekoltesi 17-18 kilogramdır ancak bu sene kovanda 2-3 kilo ya olur ya olmaz. Sıcaklıklar yüzünden rekoltede bu yıl yüzde 80 düşüş yaşandı, geriye kalan üretim miktarı da arıların masrafını bile çıkartmıyor. Üreticilerimize, arıların yavrulaması için bir süre yemleme yapmalarını öneriyoruz" dedi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 20 yıldır arıcılık yapan 44 yaşındaki İsmail Küçük de son günlerdeki aşırı kuraklığın ilçedeki bal üretimini düşürdüğünü söyledi.

Yağış olmaması ve kuraklık sebebiyle doğadaki çiçeklerin kuruması yüzünden arıların bal yapamadığını anlatan Küçük, "Yağmur olmayınca bal da olmuyor, yağmur olunca da bal geliyor diyorum. Her damlayı bir bal görüyorum, şu anda bal rekoltesi düşük" açıklamasını yaptı.

Üreticiler yağmuru dört gözle bekliyor

Sıcak hava nedeniyle arıların bal yapımının geçen yıla göre düştüğünü vurgulayan Küçük, "Arı bal yapması için çiçeklere günde en az 5 sefer yapması lazım ama şimdi 2 ya da 3 sefer yapıyor. Bal rekoltesi geçen seneye göre şu anda çok düşük. Arıcı arkadaşlarla istişare yapıyoruz, hepsi yağmur bekliyor. İnşallah kısa sürede yağmur bereket getirir'' diye konuştu.