23.02.2017 14:51:06

Sıcaklık daha da artacak

Eskişehir'de hava sıcaklığının 14 dereceye kadar yükselmesinin ardından güneşin de yüzünü iyice göstermesi üzerine vatandaşlar adeta kendilerini dışarı attı.

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Eskişehir'de hava sıcaklığının 14 dereceye kadar yükselmesinin ardından güneşin de yüzünü iyice göstermesi üzerine vatandaşlar adeta kendilerini dışarı attı.Kentte son günlerin en yüksek sıcaklığı yaşanırken termometreler 14 dereceyi gösterdi. Bahar mevsimini aratmayan havayı gören vatandaşlar bu fırsatı kaçırmadı. Sıcak havayı fırsat bilerek kendilerini dışarı atan vatandaşlar, Porsuk Çayı kenarlarına ve parklara akın etti. Porsuk Çayı kenarındaki banklarda oturan vatandaşlar güneşin tadını çıkarırken, bazıları ise kayık keyfi yaptı. Kimi vatandaşlar da parklarda otururken kimi ailelerde çocukları gezdirdi.Bahattin Türkoğlu isimli bir vatandaş, güneşi görünce namaz vaktine kadar parkta oturmayı tercih ettiğini, sıcak havanın tadını çıkarmak istediğini söyledi. Başka bir vatandaş ise, "Hem çocuk güneş görsün hem de gezelim diye bu güzel havada dışarı çıktık" dedi.Sıcaklık daha da artacakMeteoroloji verilerine göre, Eskişehir'de 14 derece görünen hava sıcaklığının haftasına sonuna kadar 16 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Pazar gününde itibaren yer yer yağışlı hava ile birlikte 11 dereceye kadar düşecek sıcaklığın, önümüzdeki hafta pazartesi gününden itibaren tekrar yükselişe geçeceği tahmin ediliyor.