29.12.2016 10:51:22

Sıcak yuvada esirgenmeyen şefkat

Keçiören Belediyesine bağlı Osmangazi Şefkat Evinden son 1 yılda 884 kişi yararlandı.

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Keçiören Belediyesine bağlı Osmangazi Şefkat Evinden son 1 yılda 884 kişi yararlandı.Hasta ve hasta yakınlarına hizmet vermek için açılan Şefkat Evi, otel konforuyla 5 yıldır Türkiye'nin dört bir yanından gelenleri ağırlıyor. Hafta sonları 3 öğün, hafta içi 2 öğün yemeğin hazır olduğu Şefkat Evinde farklı illerden gelen hastalar dostluk köprüleri kurarak hem zamanı hem de kaderi paylaşıyorlar. Açıldığı günden beri Şefkat Evi'nin sorumlusu olan Sevgi Gülcan, babasını akciğer kanserinden kaybettiği için hastaların psikolojilerini anlayabiliyor ve empati kurabiliyor. Osmangazi Şefkat Evi hakkında bilgi veren Gülcan, "Şefkat Evimiz giriş dahil 4 katlı. Giriş katımızda 3 oda, yemekhane ve bekleme salonumuz bulunuyor, 1. katımızda ise 6'şar kişilik 4'er oda bulunuyor. Kadınlarımıza ayırdığımız bu katta ayrıca dinlenme salonu ile çocuk oyun odası da var. 2. katı ise erkek hastalarımıza ayırdık. 6'şar kişilik 5 odamız bu katta, en üst katı ise öğrenci konuk evi olarak kullanıyoruz. Sınav, seminer, üniversiteyi kazanıp da kayıt süresince gelen öğrenciler ve gruplar bu katı kullanıyor. Bir de özel durumlar için ve ailelere ayırdığımız 3 özel odamız var. Zemin katta ise spor salonu, dikiş nakış, tel kırma ve Kur'an kursu odası ile mescidimiz yer alıyor" dedi.Şefkat Evinde şehir dışından gelenlerin mağdur olmaması ve kendilerini güvende hissetmesi için her türlü önlemi aldıklarını ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Dost elimizi eksik etmiyor, 81 ilden gelen misafirlerimizi zor günlerinde yalnız bırakmıyoruz, sağlıklarına kavuşana kadar destek oluyoruz" ddei.