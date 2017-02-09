09.02.2017 15:58:16

Sıcak Hava Balonu Festivali'ne 100 binden fazla katılım bekleniyor

Filipinler'de Sıcak Hava Balonu Festivali bugün başladı.

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Filipinler'de Sıcak Hava Balonu Festivali bugün başladı.Filipinler'in Pampanga eyaletinin Angeles şehrinde bugün başlaya 21'inci Filipin Uluslararası Sıcak Hava Balonu Festivaline (PIHABF) 100 binden fazla yerli ve yabancı kişilerin katılacağı tahmin ediliyor. Festival 12 Şubat'a kadar devam edecek. PIHABF Organizasyon Genel Sekreteri ve Başkanı Kaptan Joy Roa festivalde 31 sıcak hava balonundan 14'ünün Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki ülkelerden olacağını açıkladı.Dünyanın dört bir yanından gelen pilotlar havada hünerlerini sergileyecek. Hava akrobasisi şovlarından birini pilot Sean Clarke gerçekleştirilecek. Filipinler'de uzun yıllardır yapılan festival, turizm ve havacılık sektörünü geliştirmeyi amaçlıyor.