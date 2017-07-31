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Sibirya ormanlarında 6 gece yaşam mücadelesi verdi!
31.07.2017 18:32:25

Sibirya ormanlarında 6 gece yaşam mücadelesi verdi!

Sibirya ormanında kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu, 6 gece boyunca yaşam mücadelesi verdikten sonra sağ olarak kurtarıldı.

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde ikamet eden Yana Tomaçeva, annesi ve ablalarıyla yiyecek bir şeyler toplamak için gittiği ormanda kayboldu. 14 yaşındaki genç kız ailesi tarafından uzun saatler boyunca aranmasına rağmen bulunamadı.

230'U AŞKIN POLİS GENÇ KIZI ARADI

Akşam saatlerine kadar genç kızdan haber alamayan ailenin güvenlik güçlerine haber vermesinin ardından, ekipler genç kızı arama kurtarma çalışmalarını başlattı. 230'dan fazla polis, asker ve gönüllülerin bir araya gelerek oluşturduğu arama ekibine, 17 araç ve 5 helikopter eşlik etti.

Yüzlerce kilometre olan Sibirya Ormanı'nda adım atılmadık yer bırakmayan devasa ekip, 6 gün süren arama faaliyetlerinin ardından genç kızı buldu. Açlıktan ve korkudan bitik bir halde bulunan genç kız, direk hastaneye sevk edildi.

TOPLADIĞI YEMİŞLER SAYESİNDE HAYATTA KALDI

Ormanda çok sayıda ayı ve yabani hayvan olmasına rağmen, şans eseri hiç bir canlının saldırısına uğramadan kurtulan genç kız, kaybolmadan önce toplamış olduğu yemişleri yiyerek hayatta kaldı. Olayın ardından kameralara konuşan bölge halkından bir polis; “Çindat köyü yakınlarında kaybolmuş. Çok uzak bir yer, orada orman duvar gibidir. Ormanın içinde 10 kilometre yürüdüğünüzde önünüzde hiçbir şey göremezsiniz” dedi.

Genç kızın 6 gün sonra tek bir yara almadan kurtulabilmesi bir mucize.


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