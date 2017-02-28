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SGK Başkan Yardımcısı Koç:
28.02.2017 16:33:27

SGK Başkan Yardımcısı Koç:

'Bir hastalıkla ilgili tedavi metodu var veya ilaç varsa Türkiye bu ilaç ya da tedavi metodunu geri ödeme kapsamına alan dünyadaki ilk beş ülkeden birisidir'

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcısı Orhan Koç, "Bir hastalıkla ilgili tedavi metodu var veya ilaç varsa Türkiye bu ilaç ya da tedavi metodunu geri ödeme kapsamına alan dünyadaki ilk beş ülkeden birisidir." dedi.

Koç, nadir hastalıklarla ilgili Hacettepe Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığınca Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü'nde düzenlenen programa katıldı. Koruyucu sağlık hizmetlerini önemsemenin SGK'nin temel felsefesi olduğunu belirten Koç, kurumun bütün olanaklarıyla koruyucu sağlık hizmetlerine her türlü finansmanı sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Koruyucu sağlık hizmetleri bağlamında nadir hastalıklarla ilgili yapılabilecek birçok şey olduğunu ifade eden Koç, kurum olarak nadir hastalıklar konusunda üniversite ve ilaç firmalarının araştırma yapmasını teşvik ve finanse edeceklerini vurguladı.

Koç, nadir bir hastalığın Türkiye'de tedavisinin mümkün olmaması ve Sağlık Bakanlığının bu durumu rapor etmesi halinde hastanın yurt dışında tedavisini maddi olarak desteklediklerini aktararak şöyle devam etti:

"Bir hastalıkla ilgili tedavi metodu var veya ilaç varsa Türkiye bu ilaç ya da tedavi metodunu geri ödeme kapsamına alan dünyadaki ilk beş ülkeden birisidir. Düşünebiliyor musunuz, bir ilaç üretiliyor ve o ilaç üretildiği ülkede bile geri ödemeye alınmadan Türkiye'de geri ödemeye alınıyor. Yurt dışından getirilen ilaç bütçemiz 1,5 milyar lira. Bu ilaçların birçoğu kendi üretildiği ülkede bile geri ödemede değil ama biz bunları yurt dışında getiriyoruz."

Yurt dışından ilaçları şimdiye kadar Türk Eczacılar Birliği aracılığıyla getirdiklerini, bundan sonra kurum olarak direkt kendilerinin getireceklerini belirten Koç, ilaçları PTT'nin kargo hizmeti kanalıyla vatandaşlara ulaştıracaklarını anlattı.

SGK'nin nadir hastalıklarıyla ilgili tedavi seçeneklerini yurt içi yurt dışı ayrımı yapmaksızın finanse ettiğini vurgulayan Koç, "İlaçların Türkiye'de ruhsatının olup olmadığına bakmaksızın, Sağlık Bakanlığının bilim komisyonunun 'Bu ilaç etkilidir' görüşüyle geri ödemeye alıyoruz ve hastalarımızın erişimine bizzat kendimiz sunuyoruz." dedi.

Programda, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Fahrettin Keleştemur, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Nurullah Okumuş da açılış konuşması yaptı. Konuşmaların ardından program, akademisyenlerin sunumlarıyla devam etti.


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