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SGK 55 bin TL'yi faiziyle birlikte geri istiyor
04.02.2017 11:13:04

SGK 55 bin TL'yi faiziyle birlikte geri istiyor

Tokat'ta 87 yaşındaki Burhan Yiğit'in 14 yıldır aldığı Bağ-Kur maaşı, SGK denetmenleri tarafından yapılan incelemede oda kayıtlarında usulsüzlük tespi

Tokat'ta 87 yaşındaki Burhan Yiğit'in 14 yıldır aldığı Bağ-Kur maaşı, SGK denetmenleri tarafından yapılan incelemede oda kayıtlarında usulsüzlük tespit edilmesi üzerine kesildi. SGK, yaklaşık 55 bin TL'yi faizi ile birlikte Yiğit'ten geri istiyor.

Tokat'ta lokantacılık yaparken 1998 yılında Bağ-Kur'dan emekli olan Burhan Yiğit'in 14 yıldır aldığı aylığı 2012 yılında SGK denetmenlerinin ağır cezada yürümekte olan bir davada kapsamında yaptıkları araştırmada buldukları bir usulsüzlükten dolayı kesildi. 4 yıldır devam eden mahkeme süreci ise Yargıtay aşamasında devam ettiği öğrenildi.

"ESKİ DEFTERLERİMİZDE KAYDI VAR"

Tokat Bakkallar Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı İhsan Tunç, 1999 yılının sonlarında bir usulsüzlüğün tespit edilerek evrak kayıt defterlerine el konulduğunu söyledi. 1998 yılından önce emekli olan yaklaşık 40 kişinin evraklarında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan incelemenin ardından maaşlarının kesildiğini ve geriye dönük tahakkuk başlatıldığına dikkat çeken Başkan Tunç, "Bundan yaklaşık 18 yıl önce odalardaki kayıtların usulsüz olduğu bir müdahale ile ortaya çıkartıldı. Benim bildiğim yaklaşık 40 kişi mükellef olmayan veya mükellef olup kayıtlarında sıkıntı olan SGK, Maliye ve oda ile kayıtlarının çakışmadığı tespit edilen insanların emekliliği iptal edilmişti. Sanıyorum ki Burhan amcanın durumu da böyle bir şey. Bizde kaydı eski defterlerimizde var. Yıllarca esnaflık yapmış ama bugünümüze geldiğimizde 4 yıldır emekliliği iptal edilmiş durumda" diye konuştu.

14 YILDIR ALDIĞI MAAŞI KESİLDİ, 4 YILDIR YARDIMLARLA AYAKTA DURUYOR

Emekli maaşlarının kesilmesi nedeniyle zor günler geçiren Yiğit, elektrik ve su borçlarını ödeyemediğini, aşevinden yemek aldıklarını söyledi. 3 aylık olarak aldıkları yaşlılık maaşı ile ayakta kalmaya çalıştıklarını ifade eden Yiğit, " 'Sahtekarlıkla emekli olmuşsunuz' diyorlar. Sahtekar ben değilim, sahtekarlar yapmış onu. Ben aylığımı istiyorum, başka bir şey istemiyorum. 5 yıldır maaş alamıyorum. Komşular yardım ediyor, belediyeden yardım alıyoruz. Odunumu başkası, kömürümü başkası verdi. Benim beş kuruş param yok. Hastayım yatıyorum. Aylığımın bağlanmasını istiyorum" dedi.

4 çocuk annesi 65 yaşındaki Raziye Yiğit, birkaç defa mahkemeye girdiklerini, davayı kaybettiklerini söyledi. 65 yaş aylığı ve aşevinden aldıkları ile geçinmeye çalıştıklarını ifade eden Yiğit, "Kömürümüzü Sosyal Yardımlaşma Vakfı verdi. Elektrik, su borcumuz var ama yatıramıyoruz. Hasta bakıcı aylığı almak istedim, onu da vermediler. Benim bu ikinci evliliğim. Eşimin bir kız bir oğlu var, evlerini anca geçindiriyorlar. Benim çocuklarım da İstanbul'da asgari ücretle çalışıyorlar, kendilerini zor geçindiriyorlar" diye konuştu.

2012 YILINDA MAAŞI KESİLMİŞTİ

Tokat'ta 1998 yılında Bağ-Kur'dan emekli olan lokantacı Burhan Yiğit'ın, Tokat Bakkallar Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası'ndaki kayıtlarında, 2012 yılı Ağustos ayında Teftiş Kurulu Başkanlığının talimatına istinaden SGK denetmenleri tarafından inceleme yapılmıştı. Yapılan inceleme sonucu Burhan Yiğit'in oda kayıtlarında usulsüzlük tespit edilerek kayıtların geçersiz olduğu kanaatine varılırken, 15 yıl prim ödeme şartını yerine getirmemiş sayılarak 14 yıldır aldığı maaşı kesilmişti. Geriye dönük olarak 55 bin TL borç çıkarılarak SGK tarafından Burhan Yiğit hakkında İş Mahkemesine dava açılmıştı. Ayrıca yapılan soruşturmada 40'a yakın esnafın sicil, oda, maliye kayıtlarında aksaklıkların bulunması nedeniyle maaşı kesilmişti.

(Nurhan İçmez / İHA)

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