24.02.2017 00:00:07

Sfairopoulos: 'Çok fazla top kaybı yaptık'

Olympiakos Başantrenörü Giannis Sferopoulos 'Fenerbahçe'nin yaptığı baskı ile çok fazla top kaybı yaptık' dedi.

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Olympiakos Başantrenörü Giannis Sferopoulos "Fenerbahçe'nin yaptığı baskı ile çok fazla top kaybı yaptık" dedi.THY Euroleague'in 23. haftasında Olympiakos konuk olduğu Fenerbahçe deplasmanından 67-64 mağlup ayrıldı. Karşılaşma sonrası Olympiakos Başantrenörü Giannis Sferopoulosbasın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Ciddi anlamda derbi oynadıklarını ifade eden Sfairopoulos, "Gerçek bir derbiydi. İki iyi takımın yüksek seviyede oynadığı Euroleague maçıydı. Maçın bitimine doğru kötü kokular gelmeye başladı. Çünkü daha iyi oynayabilirdik. İlk yarıda 8 tane hücum ribaunduna izin verdik. Bu da Fenerbahçe'nin şut atmasına izin verdi. Hücum açısından ilk periyoda çok iyi başladık. Ne kadar iyi oynamış olsak da skor yine de iyi değildi. İkinci çeyrekte rakip üzerimize baskı yaptı. 6 sayı öndeydik ve maça hala hakimdik. Üçüncü çeyrekte istediğimiz savunmayı oynadık. 32. dakikaya kadar maçı ikinci yarıda kontrol ettiğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe'nin yaptığı baskı ile çok fazla top kaybı yaptık. Konsantrasyonumuzu kaybettik. Son 8 dakikada 6 top kaybı yaptık. Bizim kötü hücumumuzdan dolayı Fenerbahçe 20 sayı attı. Kısa bir ekiple geri gelmeye çalıştık. 3 sayıya kadar indirdik. Amacımız Udoh'a faul yapmaktı. Souluokas da maçın içine girdi. Genel olarak Fenerbahçenin şut yüzdesi 81 idi. Udoh'a faul yapmaya çalıştık. Euroleague'in finalistine karşı bu sahada oynamak zordur" dedi.