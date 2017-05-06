07.05.2017 11:04:48

Seyir halindeki tırın lastiği yandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan tırın lastiği itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan tırın lastiği itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Mahmut Demir'in kullandığı 31 V 853 plakalı demir yüklü tırın, Dörtyol-Payas E5 Karayolu otogar kavağında, tekerleklerinde oluşan kilitlenmeden dolayı orta lastiği yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü, aracı yolun kenarına park edip itfaiyeden yardım istedi.Olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, tırın yanmasını önledi.