01.03.2017 19:03:28

Seyir halindeki araç alev aldı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde seyir halindeki bir araç yandı

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde seyir halindeki bir araç yandı.Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Caddesi üzerinde hareket halindeki 06 ZS 077 plakalı aracın motor kısmı bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Aracın yandığını fark eden sürücü Ramazan Ş. durdurduğu araçtan uzaklaştı. Olay yerinden geçen polis ekipleri araca ilk müdahaleyi yaptı. Yangın tüpleri ile aracın motoruna müdahale eden polis ekipleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın akü kablolarını söküp soğutma çalışması yaptılar.Yangının motor bölümünde bulunan elektrik kablolarından dolayı çıktığı belirlendi.(Uğur Demirbaş /İHA)