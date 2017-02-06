06.02.2017 14:54:22

Şeyhoğlu'ndan iki yeni kitap

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin başarılı yazarlarından Recai Şeyhoğlu, yazdığı iki ayrı kitapla okuyucularıyla buluştu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin başarılı yazarlarından Recai Şeyhoğlu, yazdığı iki ayrı kitapla okuyucularıyla buluştu.Ayvalık'ta ve Anadolu'nun birçok şehrinde geçtiğimiz yıllarda kaybettiği 'Türkü Ana' lakaplı annesi Rasime Şeyhoğlu ile birlikte 2002'den bu yana toplam 46 kütüphane açan Recai Şeyhoğlu, 'El Yazıları' ve 20. kitabı 'O Günlerden Kalanlar' kitaplarını yayımladı. 'El Yazıları' adını taşıyan kitabıyla anne, baba, öğretmen ve öğrencilere seslenen Şeyhoğlu, 'Duygularınızı ve düşüncelerinizi lütfen el yazısıyla dillendirin" mesajını veriyor.Kitabında; dayısı, dedesi, annesi, babası, Yekta Güngör Özden, Aziz Nesin, Ali Nesin, Osman Bolulu'nun ve 50 yıl önce tuttuğu hatıra defterinde kendisine yazan arkadaşları ve akrabalarının el yazısına yer veren Şeyhoğlu, kendi el yazısıyla da iki denemesini yayımlamış. Kitapla ilgili açıklamalarda bulunan Şeyhoğlu, "Söz uçar, yazı kalır. Öte yandan yazar, çağının tanığıdır. Yaşadığı çağdan sorumludur. Başımıza dertler de açsak o günlerde kamunun vicdanı olarak hem konuştuk hem de yazdık. Yazık ki son çeyrek yüzyılda yazdıklarımızın ancak yarısını yayınlayabildik. Elimizdeki küpürler, halı altında, dosyalar içinde, ansiklopedi sayfaları arasında kalmış küpürlerdi. Maalesef yitirdik diğerlerini. Kitaplarımın editörlüğünü yapan Mehmet Atilla ile yayına hazırlayan Ferhat İşlek arkadaşlarıma yol göstericilikleri için teşekkür ediyorum' dedi.