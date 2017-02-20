20.02.2017 09:40:25

Seyhan Belediyesporlu sporcuların başarısı

Seyhan Belediyesporlu sporcular, Wushu Türkiye Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı

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Seyhan Belediyesporlu sporcular, Wushu Türkiye Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı9-12 Şubat tarihleri arasında Antalya'da yapılan Wushu Türkiye Şampiyonası Büyük Bayanlar Kategorisinde Elif Aybike Benli ve Büyük Erkekler kategorisinde Aydın Yıkılmaz Türkiye Şampiyonu oldu. Genç Bayanlar kategorisinde Berfin Eftelya Güder Türkiye ikincisi oldu.Genç sporcuları başarılarından dolayı kutlayan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, elde edilen başarılarla sporun sadece futboldan ibaret olmadığını ispat ettiklerini söyledi. Karalar, "Seyhan Belediyespor olarak sadece futbolda değil sporun her dalında varız. Genç kardeşlerim Antalya'da düzenlenen şampiyonada Seyhan Belediyespor forması ile yeni başarılar elde etmiştir. Bu başarı beni onurlandırıyor. Çünkü alınan kupalar ve madalyalar emeğimizin boşa gitmediğini gösteriyor. Ben kendilerini elde ettikleri başarıdan dolayı kutluyorum" dedi.