26.02.2017 11:18:54

Seyhan Belediyesi, 30 bin 'Nutuk' dağıttı

Seyhan Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihe ve geleceğe ışık tutan ölümsüz eseri Nutuk'u binlerce Adanalıya ücretsiz dağıttı.

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Seyhan Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihe ve geleceğe ışık tutan ölümsüz eseri Nutuk'u binlerce Adanalıya ücretsiz dağıttı.Yavuz Selim Ortaokulu ve Başkent Okullarında düzenlenen dağıtım çalışmalarına bizzat katılan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, öğretmenler ve öğrenciler için bastırılan 2 farklı nutuk kitabını dağıttı. Eşi Nuray Karalar'ın da öğretmenlik yaptığı Yavuz Selim Ortaokulu'nda öğretmenlere dağıtılan kitapları öğretmenlerin isteği ile tek tek imzalayarak teslim etti. Burada Nutuk'un önemine vurgu yapan Başkan Karalar, iki farklı nutuk bastırdıklarını birinin öğrencileri anlayabileceği gibi kısa ve öz olduğunu diğerinin ise büyükler için olduğunu söyledi.Yavuz Selim Ortaokulu Müdürü Ercan Gülkesen ise Başkan Zeydan Karalar'a okullarına yaptığı hizmetlerden ve nutuk dağıtımından dolayı teşekkür etti. Başkan Karalar ise okulların tümünün ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel bir ekip kurduklarını ve bu nedenle 'Okul Dostu Belediye' olarak anıldıklarını söyledi.Başkent okullarında düzenlenen dağıtım çalışmasında konuşan Başkan Zeydan Karalar, "Bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi söylemi ile yazılan nutku dağıtacağız. Biz yakın tarihimizi bilmek zorundayız. Elbette Osmanlı tarihi bizim tarihimizdir. Ona da saygı duyuyoruz. Yok olmaya yüz tutan, gençliği olmayan, parası olmayan, askeri olmayan, barutu olmayan, silahı olmayan, ayakkabısı, çorabı bile olmayan bir ülke 7 düvele karşı nasıl bir mücadele kazanmış, bu mücadelede nasıl fedakarlıklarda bulunulmuş, nasıl kahramanlıklar yazılmış onu bilmek durumundayız. Ve bunu kim yapmış onu da bilmek durumundayız. Mustafa Kemal Atatürk tam 10 bin kitap okumuş. Bu kadar büyük bir dehanın kurmuş olduğu bu sistemi tesadüfen kurmuş olması imkansız değil mi? Türkiye halkını ve bizi çok iyi tanıyan bize en uygun sistemi demokrat parlamenter sistemi kurmuş ve 100 yıldır bizi kardeşçe birbirine bağlarcasına yaşatmış bir lider. Nutuk bu günlerde biraz daha önem arz etmektedir. Daha çok okumalı daha çok anlamalıyız" şeklinde konuştu.