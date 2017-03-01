02.03.2017 08:48:35

Seyfe Gölü'ne flamingo akını

Mevsimin değişikliğinden etkilenen flamingolar Seyfe Gölüne akın etti.

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Mevsimin değişikliğinden etkilenen flamingolar Seyfe Gölüne akın etti.Kuş cenneti olarak bilinen Seyfe Gölü flamingoları, turnaları, martıları, Tarla Kuşları ve daha pek çok göçmen kuşlarına ev sahipliği yapıyor.Gün doğumu ile birlikte kuşların göl üzerinde rahat gözlenebildiğini ifade eden Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner, yerli ve yabancı turistler için gezilip görülmesi gerektiğini dile getirmektedir." Yağmur suları gölün su seviyesini yükseltti "Kış mevsimi boyunca yağan kar ve yağmurun göl üzerinde toprak özelliği nedeni ile su birikintileri oluşturduğunu ifade eden Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner, "Sürüler halinde uçan, gölde toplu halde yüzen, yürüyen ve görsellik oluşturan kuşları izlemenin büyük bir zevk verdiğini dile getirdi.Seyfe Gölü Kuş Cennetinin durumunun çok da iyi olduğunu söyleyemeyiz. Göl tabanının geçirgen olmayan çorak toprak özelliğinden dolayı yağan karın ve yağmurun etkisi ile belirli bir miktarda suyumuz var.Henüz gölü besleyen ana pınarlardan göle su girişi yok. Önümüzdeki günlerde yağacak yağmur ve dağlardaki karların tamamen erimesi ile oluşacak su girişleri ile ortam biraz daha güzelleşecektir. "dedi.Göl ortamının düzelmesi ile birlikte kuş sayısında artış olduğunu belirten Çetiner konuşmasını şöyle sürdürdü:"Göldeki ortamın biraz olsun düzelmesi ile kuşlarımızın çeşidi ve sayısı belirli oranda arttı.Gölümüzün durumu arzu ettiğimiz noktalara ulaşınca kuşlarımızın sayısı ve çeşidi daha da fazla olacaktır. Bilhassa Seyfe Pınarından göle girecek olan su çok önemli, bu noktadan su göle girerken deltalar ve küçücük adacıklar oluşturuyor. Burada oluşan sazlıklar ve flora kuşların yuva yapmaları ve saklanabilmeleri için önem taşıyor.Göle tatlı su girişinde sırasında sert kabuklular, larvalar ve küçük balıklar gibi besin kaynakları kuşlar için çok önemli.Flamingoların Seyfe Gölünü tercih etmelerindeki en önemli etken sığ bir göl olması ve birçok tatlı su girişinin bulunmasıdır. Tatlı su girişlerinde oluşan sert kabuklular, yumuşakçalar ve organik maddeler gibi besinler flamingoların çok tercih ettiği besinlerdir."