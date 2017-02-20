20.02.2017 12:35:15

Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulunda 'konuşan merdivenler'

Kütahya'nın Hisarcık Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulunda 'Konuşan Merdivenler' projesi hayata geçirildi.

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Kütahya'nın Hisarcık Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulunda 'Konuşan Merdivenler' projesi hayata geçirildi.'Konuşan Merdivenler' projesi çerçevesinde okul içindeki merdivenler Fen Bilgisi Öğretmeni Mehmet Ayyıldız tarafından hazırlanan elementlerin sembollerinin ve atom numaralarının yazılı olduğu, üst kısmına ise elementlerin kullanım alanlarına eklenen örnek resimlerin bulunduğu kartlar okul merdivenlerine atom numaralarına göre sırasıyla yapıştırıldı.Fen Bilgisi Öğretmeni Mehmet Ayyıldız, öğrencilerin periyodik sistemdeki ilk 20 elementin atom numaralarını ve sembollerini ezberlemekte zorlanmaları nedeniyle öğrencilerin merdivenlerden çıkarken bu kartların dikkatlerini çekeceğini ve atom numaralarını ezberlemekte kolaylık sağlayacağını düşündüklerini söyledi.(MA-EFE)