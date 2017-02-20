20.02.2017 11:20:05

'Sevgilim Sanat' sergisi

Nilüfer Belediyesi Halk Evi Sergi Salonu, 'Sevgilim Sanat' isimli karma resim sergisine ev sahipliği yapıyor.

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Nilüfer Belediyesi Halk Evi Sergi Salonu, 'Sevgilim Sanat' isimli karma resim sergisine ev sahipliği yapıyor.Resim Aşıkları Grubu'ndan 26 kursiyerin eserlerinin yer aldığı sergide yağlı boya ve sulu boya resimler bulunuyor. 58 eserin yer aldığı sergi ilgi gördü. Sergiyi ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, peyzaj, figür ve soyut resimlere hayran bıraktı. Başkan Sanata her zaman destek veren bir kurum olduklarını kaydeden Başkan Mustafa Bozbey, sevgi ve barışın sanatla sağlanacağına dikkat çekti.