13.02.2017 10:37:29

Sevgililer Maslak 1453'te buluştu

Ağaoğlu Maslak 1453, Sevgililer Günü'nü gerçekleştirmiş olduğu parti ile birlikte kutladı.

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Ağaoğlu Maslak 1453, Sevgililer Günü'nü gerçekleştirmiş olduğu parti ile birlikte kutladı.Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı partiye Maslak 1453 sakinlerinin yanı sıra iş, sanat ve cemiyet hayatının seçkin isimleri de katıldı. Partide sahne alan Zeynep Özyılmazel, Ozan Doğulu ve Ece Seçkin misafirlere unutulmaz bir gece yaşattı. Gece geç saatlere kadar süren parti misafirlerden tam not aldı.Sevgililer Günü Partisinde konuklar geceye Zeynep Özyılmazel'in performansıyla başlarken, ilerleyen saatlerde Ece Seçkin'in şovları partiye renk kattı. Ozan Doğulu'nun performansı eşliğinde gecenin geç saatlerine kadar eğlenen davetliler, hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir gece yaşadı.1453 metre uzunluğundaki Cadde boyunca yapılan ışıklandırma görsel şova dönüşürken, yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı gecede davetlilere sucuk ekmek ikram edildi.Eylül ayından bu yana yaşamın başladığı Maslak 1453'te 3000 konut daire sahiplerine teslim edildi. 2017 yılı içerisinde Türkiye'nin en modern ve ileri teknolojisi ile donatılmış üniversite kampüslerinden birinin hizmete girmesiyle birlikte günlük nüfusu 100 bini aşan Maslak 1453 global markalar için bir çekim merkezi, İki adet meydan çevresi ve kulelerin arasında devam eden 1453 metre uzunluğundaki caddenin her iki tarafında kuleler altında yer alan çeşitli büyüklükte mağazalar, özel butikler, yiyecek içecek mekânları, sanat galerileri, ayrıca başında ve sonunda iki ayrı alışveriş merkezin de dünyanın en önde gelen markalarının bulunacağı mağazalar hizmet verecek.