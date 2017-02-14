14.02.2017 10:54:24

Sevgililer Günü'nde dünya evine girdiler

ANKARA (İHA) â€' Ankara Yenimahalle'de 60 çift, dünya evine girmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü seçti. Aylar öncesinden 14 Şubat gününe nikah tarihi alan Yenimahalle'nin şanslı çiftleri, sevdiği insanla Sevgililer Günü'nde hayatlarını birleştirdi.

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ANKARA (İHA) â€" Ankara Yenimahalle'de 60 çift, dünya evine girmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü seçti. Aylar öncesinden 14 Şubat gününe nikah tarihi alan Yenimahalle'nin şanslı çiftleri, sevdiği insanla Sevgililer Günü'nde hayatlarını birleştirdi.Evliliğe adım atmak için 14 Şubat'ı bekleyen çiftler, Yenimahalle Belediyesi nikah salonlarını doldurdu. Evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen 60 çift, bu özel günde dünya evine girmenin mutluluğunu yaşadı.Mutluluğa ilk adımı Yenimahalle'de attılarSabah 10'da başlayan nikahlarda çiftlerin mutlulukları ve aşk dolu bakışları 14 Şubat'ın anlamını arttırdı. Günün nikahı kıyılan ilk çifti, Yasemin Aktürk ve Cankat Etgü oldu. 2,5 yıl önce toplu taşıma aracında tanışan genç çift, Sevgililer Günü'nü daha anlamlı kılmak amacıyla bu özel günde hayatlarını birleştirerek mutlu bir beraberliğe yelken açtı."Dünyayı güzellik ve sevgi kurtaracak"Çiftleri tebrik ederek mutluluklar dileyen ve Sevgililer Günü'nü kutlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, iki insanın arasındaki sevginin, dünyayı değiştirecek güce sahip olduğunu söyledi. Yaşar, "Her sıkıntı ve zorluk sevgi ile aşılabilir. Bizim yolumuz sevgiden ve saygıdan geçiyor. Genç çiftlerin bu özel gününe ev sahipliği yapmaktan, mutluluklarını paylaşmaktan memnuniyet duydum. Mutluluk, paylaştıkça çoğalır" dedi.