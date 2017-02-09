09.02.2017 14:26:29

Sevgililer Günü hediyeniz Forum Erzurum'dan

Erzurum'un yaşam merkezi Forum Erzurum Sevgililer Günü'ne özel sürpriz hediyeler kazandıran keyifli bir kampanya gerçekleştiriyor. 13-19 Şubat tarihleri arasında Forum Erzurum mağazalarından tek seferde 250 TL ve üzeri alışveriş yapan misafirler Bas-Kazan kampanyasıyla telefondan fotoğraf makinesine, yemek takımından aksesuarlara kadar yüzlerce hediyeden birini anında kazanıyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Erzurum'un yaşam merkezi Forum Erzurum Sevgililer Günü'ne özel sürpriz hediyeler kazandıran keyifli bir kampanya gerçekleştiriyor. 13-19 Şubat tarihleri arasında Forum Erzurum mağazalarından tek seferde 250 TL ve üzeri alışveriş yapan misafirler Bas-Kazan kampanyasıyla telefondan fotoğraf makinesine, yemek takımından aksesuarlara kadar yüzlerce hediyeden birini anında kazanıyor.Erzurumluların buluşma noktası Forum Erzurum, alışveriş yaptıkça kazandıran kampanyalarına devam ediyor. 13-19 Şubat tarihleri arasında Forum Erzurum'dan alışveriş yapan ziyaretçiler Bas-Kazan kampanyasıyla birbirinden farklı hediyelerden birini kazanıyor.Forum Erzurum'da 13-19 Şubat tarihleri arasında tek seferde 250 TL ve üzeri alışveriş yapan tüm ziyaretçiler telefondan fotoğraf makinesine, ütüden yemek takımına kadar birçok sürpriz hediyenin sahibi olacak. Üstelik Bas Kazan'da kazanılan hediyeler ziyaretçilere anında verilecek.Forum Erzurum ziyaretçilerine alışveriş yaparken kazandırmaya devam edecek.