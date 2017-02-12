SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Sevgililer Günü fuarına yaşlılardan büyük ilgi
12.02.2017 16:42:18

Sevgililer Günü fuarına yaşlılardan büyük ilgi

Başkent'te, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle ATO Congresium'da açılan '12. Sevgililer El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı'nda, göktaşından tespihlere, el yapımı işlemeli mücevher ve kutularına kadar birbirinden ilginç hediyelik eşyalar yer alıyor.

Başkent'te, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle ATO Congresium'da açılan '12. Sevgililer El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı'nda, göktaşından tespihlere, el yapımı işlemeli mücevher ve kutularına kadar birbirinden ilginç hediyelik eşyalar yer alıyor.

Ankaralılar, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da gerçekleştirilen 12. Sevgililer El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı'na akın etti. Fuarda, yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle sevdiklerine hediye bulmakta zorlanan çiftler için birbirinden güzel ve ilginç hediye çeşitleri bulunuyor. Binlerce ürünün bulunabileceği stantlarda sevgilisini farklı hediyelerle şaşırtmak isteyenler için göktaşından tespihler, deri sıyırma yöntemi ile yapılmış el yapımı parfümler, el yapımı işlemeli mücevher kutuları bulmak mümkün olacak. Bu yıl 12'ncisi düzenlenen fuarda, yöresel hediyelik eşyalar, el yapımı takı ve tokalar, el sanatları, antik ürünler ve halılar gibi birçok hediyelik eşya sunuluyor.

Senegal'den gelen ve fuarda Afrika'ya özgü hediyelik eşyalar satan Adama isimli bir vatandaş ise, fuarda işlerin iyi gittiğini ve fuara özel Afrika'dan farklı ürünler getirdiklerini söyledi. Ankara'yı çok sevdiğini belirten Adama, 5 yıldır Türkiye'de olduğunu ve Ankara oyun havasını çok sevdiğini ifade etti.

Sevgililer Günü nedeniyle fuardan hediye almaya gelen bir başka vatandaş ise, fuar kapsamında yapılan bu uygulamaların her zaman yapılması gerektiğini ve fiyatların biraz ortalamanın üzerinde olduğunu, Sevgililer Günü hediyesi olarak eşine bufalo boynuzu tespih aldığını kaydetti.

Eşiyle birlikte hediye bakmaya gelen 80 yaşındaki İbrahim Akdoğan ise, "Bizden geçti diye mi düşünüyorsunuz. Gençlik sevdaları var ama yaşlılıkta paylaştığımız bir takım şeyler de var. Gençlere tavsiyem, zamanı güzel değerlendirsinler, boşa geçirmesinler. Sevgi ve saygıyla ömürleri sürdürmek gerek" dedi. Bir başka yaşlı çift ise, sevginin geçmediğini, bir ömür boyu devam ettiğini ve en büyük hediyenin eşi olduğunu söyledi. Fuar, 14 Şubat akşamına kadar ziyaretçilerini bekliyor.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Bakan Süleyman Soylu Mardin'de
Bakan Süleyman Soylu Mardin'de
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
12.02.2017 16:52:31
Firari mahkum eşini ve çocuklarını rehin aldı
Firari mahkum eşini ve çocuklarını rehin aldı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, eşi ve çocuklarını silahla rehin alan şüpheli, 18 saattir polis tarafından ikna edilmeye çalışılıyor.
12.02.2017 16:16:56
Çanakkale'de deprem
Çanakkale'de deprem
Sarsıntıların sürdüğü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
12.02.2017 16:08:48
Kasımpaşa farklı kazandı
Kasımpaşa farklı kazandı
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki Kasımpaşa-Medipol Başakşehir maçı, ev sahibi takımın 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
12.02.2017 16:06:18
Gereksiz her sezaryen için '2 bin lira' ceza
Gereksiz her sezaryen için '2 bin lira' ceza
Sağlık Bakanı Akdağ, 'Şu anda, sezaryen başına 2 bin liraya yakın bir ceza var. Gerekirse farklı cezalar da uygulayabiliriz.' dedi.
12.02.2017 15:44:14
Diyarbakır'da PKK bağlantılı 110 işçi kovuldu
Diyarbakır'da PKK bağlantılı 110 işçi kovuldu
Diyarbakır merkez Kayapınar Belediyesi'nin yeni başkanı, PKK bağlantılı 110 işçinin görevine son verildiğini açıkladı.
12.02.2017 15:35:06
İtalya ve Rusya’dan uzaya yatırım
İtalya ve Rusya’dan uzaya yatırım
İtalya ve Rusya, gezegenleri daha iyi tanımak için ortak bir projeye imza atacak.
12.02.2017 15:29:20
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
'Rusya, El Bab'da askerlerimizi vuran pilot için soruşturma başlatmalı'
'Rusya, El Bab'da askerlerimizi vuran pilot için soruşturma başlatmalı'
'Türkiye'nin NATO üyesi olmasını küçümsemeyin'
'Türkiye'nin NATO üyesi olmasını küçümsemeyin'
'İhvan, bir evde yedi kişi ile doğdu...'
'İhvan, bir evde yedi kişi ile doğdu...'
NATO yeniden tartışılırken...
NATO yeniden tartışılırken...
İstanbul'un göbeğinde isyan ettiren olay!
İstanbul'un göbeğinde isyan ettiren olay!
Duma’da diyaliz krizi büyüyor
Duma’da diyaliz krizi büyüyor
Hayır propagandası yapan spiker kovuldu
Hayır propagandası yapan spiker kovuldu
Nilhan Osmanoğlu: Dedemin ve Erdoğan'ın düşmanları aynı
Nilhan Osmanoğlu: Dedemin ve Erdoğan'ın düşmanları aynı
Astana'nın gelecek toplantısına kimler davet edildi?
Astana'nın gelecek toplantısına kimler davet edildi?
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Kur'an okuyan mezar taşı yaptılar
Kur'an okuyan mezar taşı yaptılar
Heniyye: Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık
Heniyye: Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık
Kılıçdaroğlu: Erdoğan tarafsız değil
Kılıçdaroğlu: Erdoğan tarafsız değil
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
PYD, Kuzey Halep'i Esed'e bırakıyor
PYD, Kuzey Halep'i Esed'e bırakıyor
Erdoğan’dan referandum açıklaması
Erdoğan’dan referandum açıklaması
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı
Dilovası'nda darbeciler için darağacı kurdular
Dilovası'nda darbeciler için darağacı kurdular

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları