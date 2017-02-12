12.02.2017 16:42:18

Sevgililer Günü fuarına yaşlılardan büyük ilgi

Başkent'te, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle ATO Congresium'da açılan '12. Sevgililer El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı'nda, göktaşından tespihlere, el yapımı işlemeli mücevher ve kutularına kadar birbirinden ilginç hediyelik eşyalar yer alıyor.

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Başkent'te, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle ATO Congresium'da açılan '12. Sevgililer El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı'nda, göktaşından tespihlere, el yapımı işlemeli mücevher ve kutularına kadar birbirinden ilginç hediyelik eşyalar yer alıyor.Ankaralılar, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da gerçekleştirilen 12. Sevgililer El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı'na akın etti. Fuarda, yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle sevdiklerine hediye bulmakta zorlanan çiftler için birbirinden güzel ve ilginç hediye çeşitleri bulunuyor. Binlerce ürünün bulunabileceği stantlarda sevgilisini farklı hediyelerle şaşırtmak isteyenler için göktaşından tespihler, deri sıyırma yöntemi ile yapılmış el yapımı parfümler, el yapımı işlemeli mücevher kutuları bulmak mümkün olacak. Bu yıl 12'ncisi düzenlenen fuarda, yöresel hediyelik eşyalar, el yapımı takı ve tokalar, el sanatları, antik ürünler ve halılar gibi birçok hediyelik eşya sunuluyor.Senegal'den gelen ve fuarda Afrika'ya özgü hediyelik eşyalar satan Adama isimli bir vatandaş ise, fuarda işlerin iyi gittiğini ve fuara özel Afrika'dan farklı ürünler getirdiklerini söyledi. Ankara'yı çok sevdiğini belirten Adama, 5 yıldır Türkiye'de olduğunu ve Ankara oyun havasını çok sevdiğini ifade etti.Sevgililer Günü nedeniyle fuardan hediye almaya gelen bir başka vatandaş ise, fuar kapsamında yapılan bu uygulamaların her zaman yapılması gerektiğini ve fiyatların biraz ortalamanın üzerinde olduğunu, Sevgililer Günü hediyesi olarak eşine bufalo boynuzu tespih aldığını kaydetti.Eşiyle birlikte hediye bakmaya gelen 80 yaşındaki İbrahim Akdoğan ise, "Bizden geçti diye mi düşünüyorsunuz. Gençlik sevdaları var ama yaşlılıkta paylaştığımız bir takım şeyler de var. Gençlere tavsiyem, zamanı güzel değerlendirsinler, boşa geçirmesinler. Sevgi ve saygıyla ömürleri sürdürmek gerek" dedi. Bir başka yaşlı çift ise, sevginin geçmediğini, bir ömür boyu devam ettiğini ve en büyük hediyenin eşi olduğunu söyledi. Fuar, 14 Şubat akşamına kadar ziyaretçilerini bekliyor.