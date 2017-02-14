14.02.2017 09:39:55

Sevgi Kareleri yarışıyor

Adana Optimum, Şanlıurfa Piazza ve Kahramanmaraş Piazza'nın da aralarında bulunduğu Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. bünyesindeki alışveriş merkezleri, fotoğraf sanatı portalı Fotopya ve Yaratıcı Çocuklar Derneği işbirliğince bu yıl 5'incisi düzenlenecek fotoğraf yarışması için geri sayım başladı. Bu seneki konusu 'Sevgi Kareleri' olarak belirlenen yarışma ile sevginin önemi bir kez daha hatırlatılacak. Sevgiyi anlatan fotoğraflarla yarışmaya katılanlar, birbirinden değerli ödüllerin de sahibi

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Adana Optimum, Şanlıurfa Piazza ve Kahramanmaraş Piazza'nın da aralarında bulunduğu Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. bünyesindeki alışveriş merkezleri, fotoğraf sanatı portalı Fotopya ve Yaratıcı Çocuklar Derneği işbirliğince bu yıl 5'incisi düzenlenecek fotoğraf yarışması için geri sayım başladı. Bu seneki konusu "Sevgi Kareleri" olarak belirlenen yarışma ile sevginin önemi bir kez daha hatırlatılacak. Sevgiyi anlatan fotoğraflarla yarışmaya katılanlar, birbirinden değerli ödüllerin de sahibi olacak.Geleceğin fotoğraf sanatçılarını keşfetmek, çocukları fotoğraf sanatına özendirerek onların duygu ve düşüncelerini fotoğraf yoluyla da özgürce ifade etmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen "Sevgi Kareleri Fotoğraf Yarışması" sevgiyi en güzel anlatabilecek fotoğrafçıları bekliyor. Türkiye'nin dört bir yanından tüm fotoğraf tutkunlarının katılabileceği yarışmaya, 21 Nisan 2017 tarihine kadar 'fotopya.com' adresinden başvuru yapılabilecek.Yarışmanın kazananları, 8 Mayıs 2017 tarihinde, yarışmanın akademik ekipten oluşan jürisi tarafından belirlenecek. Yarışma sonucunda belirlenen 69 fotoğrafçıya toplamda 22 bin 650 TL'lik ödül verilecek.Sevgiyi en iyi anlatan fotoğraflar; Adana Optimum, Şanlıurfa Piazza ve Kahramanmaraş Piazza ile Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren diğer AVM'lerde sergilenecek.