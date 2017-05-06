07.05.2017 09:25:41

Sevgi evlerindeki çocuklara eğitim

Van'da, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliği çerçevesinde 'Çocukları hayata hazırlıyoruz' projesi kapsamında 'Kişisel gelişim' eğitimi verildi.

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Van'da, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliği çerçevesinde 'Çocukları hayata hazırlıyoruz' projesi kapsamında 'Kişisel gelişim' eğitimi verildi.Şerif Onat Sosyal Hizmet Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Murat Yetişir, Şerif Onat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Cemal Tarhan ve çocuklar katıldı. Burada açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, İl Müdürü Seyfi Bozçelik'in gayretleriyle bu tür etkinliklerin gerçekleştirildiğini belirterek, "Gençlerimizin hayata hazırlanması ve Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarımızdan hizmet alıp hayata hazırlanan çocuklarımızın, sosyal hayata uyumlarını kolaylaştırıcı faaliyetler kapsamında kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla bu tür eğitimleri düzenliyoruz. Çocuklarımız, kuruluş ortamından sosyal hayata adımları gerçekleştiği an çeşitli sorunlarla karşılaşabilirler. Bu zorlukların gençlerimizde bir tahribata yol açmadan onlara bunu aşabilme yetkinliğini kazandırmak üzere yola çıktık. Bu kapsamda bugün çocuklarımıza bu konuda eğitim vereceklerinden dolayı Murat Yetişir hocamıza teşekkür ediyorum" dedi.Konuşmaların ardından İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Murat Yetişir, 'Hayal et, konuş, harekete geç' mantığı ile başarının izlenmesi ve bahanelerin arka plana atılması gerektiği konularında eğitim verdi.